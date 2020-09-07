В харьковском парке десятки студентов устроили сидячий протест: что произошло (фото)

Лидия Мартынова

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Харькове в парке Шевченко сотни студентов устроили сидячий протест «Охране — отмена» за право свободно ходить, сидеть и лежать на газонах. Ранее в Харькове протестовали против защитников «русского языка».



Как сообщает ТСН, сотни студентов разных университетов вышли на пикет, так как они возмущены произволом охранников. В парке Шевченко не дают сидеть на траве — для этого применяют силу. Так, была избита пара студентов.

На акцию «Охране — отмена» собрались несколько сотен харьковчан. Они требовали расследовать избиение студентов, а также позволить сидеть на траве, «как в любом европейском парке». Участники акции разулись и сели на газоне сада Шевченко. После этого работники сада включили полив, заявив, что это делается по расписанию.

Про данным издания «Хмарочос», в пятницу, 4 сентября, произошли два инцидента, после которых и был организован пикет.

«Охрана парка силой вытолкала молодого человека, который хотел полежать на газоне. А через несколько часов охранники избили двух студентов Харьковской политехники», — сказано в сообщении.

По словам родственницы избитой студентки, девушке стало плохо, и она вместе со своим парнем закрылась в кабинке туалета. Туда ворвались охранники и избили молодых людей. Свои действия они объяснили тем, что в уборных «закрываются наркоманы».

Про данным «Суспільного», у девушки — синяки на лице и животе, а у ее парня разбита голова, подбородок и сломаны два зуба.

Ранее сообщалось, что в Харькове при проведении Марша равенства произошел скандал.

Фото: Facebook/HudenkoIhor