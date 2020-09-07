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В Кемеровской области создан региональный центр компетенций «Школьное питание. Кузбасс»

В Кемеровской области создан региональный центр компетенций «Школьное питание. Кузбасс»

В Кемеровской области создан региональный центр компетенций «Школьное питание. Кузбасс». 

Для максимально эффективного выполнения Указа Президента РФ в регионе разработали единое цикличное меню на 4 недели, чтобы ребята из сел и деревень питались не менее качественно и разнообразно, чем их городские ровесники. 

«Наша главная миссия – организация полноценного сбалансированного питания школьников. Важно прививать детям культуру питания с самого раннего возраста, показывать, что простые продукты могут быть очень вкусными и приносить большую пользу для здоровья человека», – рассказывает директор муниципального автономного учреждения «Школьное питание» г. Кемерово Анастасия Панькова.

Основные принципы модульного меню – безопасно, полезно, вкусно, разнообразно и современно. 

К его разработке привлечены диетологи, технологи и родители, при этом учитывался не только оптимальный баланс витаминов и микроэлементов, но и вкусовые пристрастия школьников. 

С помощью приложения «Школьное питание» ученики участвуют в опросах, голосованиях, конкурсах, выбирают новые блюда для меню, делятся своими идеями.

Кроме того, на территории Кузбасса применяется высокоэффективный родительский контроль. Командой МАУ «Школьное питание» были разработаны современные методы обратной связи: функция «Ревизор» в электронном дневнике, а также форум на региональном сайте «Детки.ру» – в рубрике «МАМАвТЕМЕ».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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