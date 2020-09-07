В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Влада Некрасова

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что ей уже подготовлен запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с УВПКЧ ООН.





"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека", - сказала Тросселл.