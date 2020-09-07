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В районе Сочи пропала группа из 11 туристов

В районе Сочи пропала группа из 11 туристов

Спасатели ищут группу из 11 туристов, которые пропали 6 сентября в горах под Сочи. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе восемь детей возрастом от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышли из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулись», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что спасатели на квадроциклах обследовали маршруты склона и берег озера. К поискам планируют привлечь конно-кинологический расчет на пяти лошадях. Кроме того, пропавших туристов будет искать с воздуха вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.

К поискам привлекли 64 человека и 12 единиц техники.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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