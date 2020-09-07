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В Республике Дагестан открылся мобильный детский технопарк «Кванториум»

В Республике Дагестан открылся мобильный детский технопарк «Кванториум»

В Республике Дагестан открылся мобильный детский технопарк «Кванториум», сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан. 

Церемония открытия прошла в Малой академии наук Республики Дагестан.

«До конца 2023 года мы получим еще два мобильных технопарка. Это позволит охватить южный, центральный и северный округи республики и повысить доступность дополнительного образования. В этом учебном году технопарк «на колесах» посетит школы Каякентского, Табасаранского, Кизлярского и Буйнакского районов», - сообщил и.о. директора Малой академии наук Республики Дагестан Мажид Багомаев.

Занятия в мобильном технопарке будут проводиться для учащихся 5-11-х классов по направлениям «VR/IT», «ГЕО/АЭРО», «РОБО/ Промдизайн», «Hi-Tech». Предполагается, что мобильным технопарком в год будет охвачено 1 тысячи школьников на постоянной основе и 3000 в рамках мероприятий и мастер-классов.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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