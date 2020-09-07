В Совфеде оценили ситуацию с водой в Крыму

Лидия Мартынова

Россия сделает всё для обеспечения крымчан питьевой водой, несмотря на деструктивную позицию Украины, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила ранее РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл. При этом она вновь напомнила позицию УВКПЧ ООН о поддержке территориальной целостности Украины. По ее словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией для направления миссии на полуостров через Украину. Как отметила Тросселл, право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН как одно из прав человека, необходимых для полноценной жизни.