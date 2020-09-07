В Святую Софию в Стамбуле с голыми коленями не пустят

Анастасия Иванова

Российским туристам при посещении Святой Софии в Стамбуле теперь придется соблюдать дресс-код. В короткой юбке или в шортах в мечеть Айя София теперь не пустят.

С ГОЛЫМИ КОЛЕНЯМИ И ПЛЕЧАМИ В МЕЧЕТЬ НЕ ПУСТЯТ

В июле самая популярная достопримечательность Турции, которую ежегодно посещает более 3 млн человек, официально сменила статус. Из музейного объекта собор Святой Софии стал мечетью, где регулярно проходят богослужения.

В этой связи правила посещения Айя-Софии изменились. Теперь в мечеть, например, в коротких юбках, топиках и шортах войти нельзя.

За дресс-кодом посетителей строго следят охранники: всех туристов, одетых неподобающе, разворачивают на входе.

ОДНОРАЗОВУЮ ОДЕЖДУ ПРИДЕТСЯ КУПИТЬ

Как принято не только в Турции, но и России, при посещении мечети или церкви нужно покрыть голову платком и прикрыть одеждой открытые участники тела.

Если раньше туристов, например, как в Голубой мечети напротив, выручали многоразовые брюки, юбки и платки, которые можно было бесплатно взять напрокат, то из-за угрозы коронавируса такого сервиса больше нет.

У входа в Святую Софию теперь можно купить одноразовые платки и халаты. Спецкомбинезон обойдется в 20 турецких лир (200 р.), платок – в 5 лир (50 р.).

Напомним, что зато сам вход в мечеть теперь бесплатный. Раньше за посещение музея Святой Софии приходилось платить 20 долларов.