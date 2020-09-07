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В Турции на вышке связи сняли медведя с коробкой на голове

В Турции на вышке связи сняли медведя с коробкой на голове

В Турции медведь забрался на вышку связи и попал на видео.

Ролик записали турецкие военные, сообщает телеграм-канал "Новости. Как есть". Примечательно, что на голове зверя была коробка, из-за которой он ничего не видел. Вероятно, медведь перепутал вышку с деревом.

Инцидент произошел на военной базе. Медведь сумел в итоге самостоятельно спуститься невредимым, люди тоже не пострадали.

Ранее житель Аляски снял на видео, как выдра спаслась от косатки, забравшись в его лодку.

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По материалам: uposters.ru

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