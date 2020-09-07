В Турции на вышке связи сняли медведя с коробкой на голове
Сегодня, 16:00 Вадим Карасев
В Турции медведь забрался на вышку связи и попал на видео.
Ролик записали турецкие военные, сообщает телеграм-канал "Новости. Как есть". Примечательно, что на голове зверя была коробка, из-за которой он ничего не видел. Вероятно, медведь перепутал вышку с деревом.
Инцидент произошел на военной базе. Медведь сумел в итоге самостоятельно спуститься невредимым, люди тоже не пострадали.
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По материалам: uposters.ru