В Турции на вышке связи сняли медведя с коробкой на голове

Вадим Карасев

В Турции медведь забрался на вышку связи и попал на видео.

Ролик записали турецкие военные, сообщает телеграм-канал "Новости. Как есть". Примечательно, что на голове зверя была коробка, из-за которой он ничего не видел. Вероятно, медведь перепутал вышку с деревом.

Инцидент произошел на военной базе. Медведь сумел в итоге самостоятельно спуститься невредимым, люди тоже не пострадали.

Ранее житель Аляски снял на видео, как выдра спаслась от косатки, забравшись в его лодку.