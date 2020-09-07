В Удмуртии пройдет марафон мастер-классов «Здоровый педагог»

Влада Некрасова

Просветительский марафон мастер-классов «Здоровый педагог» пройдет в Республике Удмуртия, сообщает Министерство образования и науки Удмуртской Республики.

Он состоится на базе Института развития образования региона. На мастер-классах педагоги смогут найти ответы на многие вопросы в области охраны своего здоровья и здоровья школьников. Для педагогов будут организованы лекции известных специалистов.

Например, заведующий отделением медицинской профилактики, врач-кардиолог высшей категории Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина расскажет о профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. Психолог Ирина Макарычева поделится рекомендациями о том, как избежать профессионального выгорания. Диетологи дадут советы по здоровому питанию. Специалисты в области дополнительного образования поделятся секретами терапии искусством. Кроме того, участников марафона ждут спортивные состязания, конкурсы, флешмобы.

По итогам работы марафона участники получат сертификаты о повышении квалификации.