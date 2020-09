Валера Ефремов временно покинет 5sta Family после смерти дочери

View this post on Instagram

Валерий Ефремов 25 августа стал отцом — у него родилась дочь Виктория. Сегодня же музыкант рассказал о том, что девочка ушла из жизни. Что стало причиной кончины новорожденного ребенка, пока не сообщается. Валерий пока решил просто поделиться болью в социальных сетях, опубликовав пост. «Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца», — пишет певец.