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Валера Ефремов временно покинет 5sta Family после смерти дочери

Валера Ефремов временно покинет 5sta Family после смерти дочери

Несколько дней назад солист группы 5sta Family Валерий Ефремов радостно сообщил о рождении дочери, а вчера на официальной странице музыканта в Instagram, которую тот закрыл от лишних глаз, появилась информация о смерти малышки.


«Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями»,


– оставил Валерий послание своей дочке.
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Валерий Ефремов 25 августа стал отцом — у него родилась дочь Виктория. Сегодня же музыкант рассказал о том, что девочка ушла из жизни. Что стало причиной кончины новорожденного ребенка, пока не сообщается. Валерий пока решил просто поделиться болью в социальных сетях, опубликовав пост. «Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца», — пишет певец. #5stafamily#famaly#дочка#певец#валерийефремов#закулисами24

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После этой публикации поклонники Ефремова серьезно обеспокоились: очень волнительно звучали его слова о том, что «однажды они снова встретятся».

Однако Валерий едва ли планирует наложить на себя руки и покончить с собой: музыкант отлично понимает, что не может бросить жену, которая настрадалась не меньше него, в такой тяжелый момент.

Вероятнее всего, солист 5sta Family возьмет перерыв в работе и на некоторое время уйдет из группы, чтобы восстановить свое ментальное и физическое состояние.

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По материалам: popcake.tv

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