Валера Ефремов временно покинет 5sta Family после смерти дочери

Алексей Вольцев

Несколько дней назад солист группы 5sta Family Валерий Ефремов радостно сообщил о рождении дочери, а вчера на официальной странице музыканта в Instagram, которую тот закрыл от лишних глаз, появилась информация о смерти малышки.

«Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дней в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно – быть родителями»,

– оставил Валерий послание своей дочке.

После этой публикации поклонники Ефремова серьезно обеспокоились: очень волнительно звучали его слова о том, что «однажды они снова встретятся».

Однако Валерий едва ли планирует наложить на себя руки и покончить с собой: музыкант отлично понимает, что не может бросить жену, которая настрадалась не меньше него, в такой тяжелый момент.

Вероятнее всего, солист 5sta Family возьмет перерыв в работе и на некоторое время уйдет из группы, чтобы восстановить свое ментальное и физическое состояние.

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