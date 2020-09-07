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Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить"

Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить"

Народный артист РФ Борис Клюев накануне скончался на 77-м году жизни. Его близкие откровенно рассказали, каким они запомнили актера, сообщает Starhit.

Борис Клюев с 1975 года находился в законном браке с женой Викторией. Супруга актера до последнего надеялась, что ее супруг все-таки вылечится от тяжелого недуга - рака легких, с которым он боролся на протяжении двух лет.

"Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить, работать. Ему надо было на процедуры, а он на репетицию ехал. Он был очень сильным человеком. Он безумно любил свой театр. Не представляю, как дальше жить", — призналась на траурной церемонии Виктория Клюева.

Борис Клюев отдал Малому театру 50 лет жизни. Как рассказали коллеги актера в программе НТВ "Ты не поверишь!", иные предложения о работе он даже не рассматривал.

"Он умел играть в театре, он не мог без этого жить. Мы старались ему помочь, верили, что он справиться с болезнью. Еще 1 августа он репетировал здесь", - поделилась воспоминаниями Людмила Титова.

По словам Вячеслава Гришечкина, Борис Клюев никогда не проверял свою зарплату и являлся абсолютным бессеребренником во всем.

Несмотря на то что Борис Клюев работал в театре и снимался в кино, актер признавался - больше всего он заработал благодаря ситкому "Воронины", в котором 10 лет играл роль пенсионера Николая Петровича.

Как писал ранее NEWSTES, медики диагностировали у актера Бориса Клюева рак легких, известный актер находился на амбулаторном лечении - проходил курсы химиотерапии.

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По материалам: uposters.ru

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