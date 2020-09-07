Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете

Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете

Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
Логика в идее о том, чтобы в состав Госсовета вошли представители контрольно-надзорных органов, есть, это надо обсудить, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали
Минимализм и буйство красок: смотрим новые осенние лукбуки
Минимализм и буйство красок: смотрим новые осенние лукбуки
Назван крайний срок для заключения торговой сделки по Brexit
Назван крайний срок для заключения торговой сделки по Brexit
Аналитики BTS рассказывают, почему «Dynamite» так успешен в мире
Аналитики BTS рассказывают, почему «Dynamite» так успешен в мире
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Лондон заявил о причастности Кремля к отравлению Навального
Лондон заявил о причастности Кремля к отравлению Навального
Осеннее равноденствие в сентябре: что важно доделать и завершить к этому дню в 2020 году
Осеннее равноденствие в сентябре: что важно доделать и завершить
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского
Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «заработать деньжат можно было бы»
Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «заработать деньжат можно было бы»
Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"

Топ на сегодня

Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Писатель Саша Филипенко снял мини-фильм о происходящем в мятежной Белоруссии
Писатель Саша Филипенко снял мини-фильм о происходящем в мятежной
Байден: лампочку изобрел темнокожий, а не белый парень Эдисон
Байден: лампочку изобрел темнокожий, а не белый парень Эдисон
Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса
Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Еще по теме

Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Спикер Госдумы Володин озвучил условия возвращения России в ПАСЕ
В правительстве опровергли обсуждение ликвидации части надзорных ведомств
Госдума разрешит неофициальное использование герба РФ