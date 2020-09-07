Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
Сегодня, 06:50 Влада Некрасова
Логика в идее о том, чтобы в состав Госсовета вошли представители контрольно-надзорных органов, есть, это надо обсудить, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что состав Госсовета в новом законе могут расширить, обсуждается вопрос включения в его состав генерального прокурора и председателя Счетной палаты.
По материалам: ria.ru