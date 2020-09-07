Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как знаменитости встречают осень
Сегодня, 02:50 Вадим Карасев
Наступила осень, но только по календарю — из инстаграмов многих знаменитостей фото у моря или бассейна и селфи в купальниках никуда не делись. Впрочем, челлендж "добраться в 2020 году до курорта" многим уже кажется слишком слабым испытанием.
Некоторые российские звезды добрались до мировых мегаполисов: Ани Лорак шлет привет подписчикам из Нью-Йорка, Надежда Оболенцева — из Лондона. Другие же, отдохнув вдоволь, готовы вернуться к работе и уже делятся снимками со съемочных площадок и из звукозаписывающих студий. Ну а Сергей Лазарев и Настя Ивлеева, кажется, хотят подать пример, что приводить себя в форму можно не только к лету, но и к осени: звезды поделились новыми селфи, показав подтянутые фигуры.
Как знаменитости по всему миру встречают осень, смотрите в нашей подборке!
Кайли Дженнер
Анастасия Решетова
Настя Каменских
Джаред Лето
Джорджина Родригес
Кендалл Дженнер
Селена Гомес
Яна Рудковская
Тесс Холлидей
Анна Седокова с сыном
Леди Гага
Полина Гагарина
Ксения Собчак
Рита Ора
Люк Эванс
Елка
Сальма Хайек
Бритни Спирс
Данила Козловский
Регина Тодоренко и Роман Костомаров
Светлана Ходченкова
Ника Белоцерковская
Юлианна Караулова
Иван Ургант
Екатерина Варнава
Ани Лорак
Кристина Асмус
Нина Агдал
Настя Ивлеева
Наталья Водянова
Виктория Шелягова
Кристина Агилера
Елена Крыгина
Наталья Ионова с дочерью
Китти Спенсер
Криштиану Роналду
Елена Темникова
Светлана Лобода
Рита Дакота с дочерью
Сергей Лазарев
Хейли и Джастин Бибер
Ольга Куриленко
Джессика Симпсон с мужем
Виктория Бекхэм
Оливия Калпо
Эмбер Херд
Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном
Ким Кардашьян
Елена Перминова и Александр Лебедев
Тина Канделаки
Ева Лонгория с сыном
Ольга Шелест
Надежда Оболенцева
Мария Шарапова
Клаудия Шиффер
Дима Билан
Елена Летучая с мужем
Дарья Клюкина
Юлия Высоцкая
Белла Хадид
Рената Литвинова
По материалам: spletnik.ru
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