Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как знаменитости встречают осень

Вадим Карасев

Наступила осень, но только по календарю — из инстаграмов многих знаменитостей фото у моря или бассейна и селфи в купальниках никуда не делись. Впрочем, челлендж "добраться в 2020 году до курорта" многим уже кажется слишком слабым испытанием.

Некоторые российские звезды добрались до мировых мегаполисов: Ани Лорак шлет привет подписчикам из Нью-Йорка, Надежда Оболенцева — из Лондона. Другие же, отдохнув вдоволь, готовы вернуться к работе и уже делятся снимками со съемочных площадок и из звукозаписывающих студий. Ну а Сергей Лазарев и Настя Ивлеева, кажется, хотят подать пример, что приводить себя в форму можно не только к лету, но и к осени: звезды поделились новыми селфи, показав подтянутые фигуры.

Как знаменитости по всему миру встречают осень, смотрите в нашей подборке!





Кайли Дженнер





Анастасия Решетова





Настя Каменских





Джаред Лето





Джорджина Родригес





Кендалл Дженнер





Селена Гомес





Яна Рудковская





Тесс Холлидей





Анна Седокова с сыном





Леди Гага





Полина Гагарина





Ксения Собчак





Рита Ора





Люк Эванс





Елка





Сальма Хайек





Бритни Спирс





Данила Козловский





Регина Тодоренко и Роман Костомаров





Светлана Ходченкова





Ника Белоцерковская





Юлианна Караулова





Иван Ургант





Екатерина Варнава





Ани Лорак





Кристина Асмус





Нина Агдал





Настя Ивлеева





Наталья Водянова





Виктория Шелягова





Кристина Агилера





Елена Крыгина





Наталья Ионова с дочерью





Китти Спенсер





Криштиану Роналду





Елена Темникова





Светлана Лобода





Рита Дакота с дочерью





Сергей Лазарев





Хейли и Джастин Бибер





Ольга Куриленко





Джессика Симпсон с мужем





Виктория Бекхэм





Оливия Калпо





Эмбер Херд





Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном





Ким Кардашьян





Елена Перминова и Александр Лебедев





Тина Канделаки





Ева Лонгория с сыном





Ольга Шелест





Надежда Оболенцева





Мария Шарапова





Клаудия Шиффер





Дима Билан





Елена Летучая с мужем





Дарья Клюкина





Юлия Высоцкая





Белла Хадид





Рената Литвинова