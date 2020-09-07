Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как знаменитости встречают осень

Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как знаменитости встречают осень

Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как знаменитости встречают осень

Наступила осень, но только по календарю — из инстаграмов многих знаменитостей фото у моря или бассейна и селфи в купальниках никуда не делись. Впрочем, челлендж "добраться в 2020 году до курорта" многим уже кажется слишком слабым испытанием.

Некоторые российские звезды добрались до мировых мегаполисов: Ани Лорак шлет привет подписчикам из Нью-Йорка, Надежда Оболенцева — из Лондона. Другие же, отдохнув вдоволь, готовы вернуться к работе и уже делятся снимками со съемочных площадок и из звукозаписывающих студий. Ну а Сергей Лазарев и Настя Ивлеева, кажется, хотят подать пример, что приводить себя в форму можно не только к лету, но и к осени: звезды поделились новыми селфи, показав подтянутые фигуры.

Как знаменитости по всему миру встречают осень, смотрите в нашей подборке!


Кайли Дженнер


Анастасия Решетова


Настя Каменских


Джаред Лето


Джорджина Родригес


Кендалл Дженнер


Селена Гомес


Яна Рудковская


Тесс Холлидей


Анна Седокова с сыном


Леди Гага


Полина Гагарина


Ксения Собчак


Рита Ора


Люк Эванс


Елка


Сальма Хайек


Бритни Спирс


Данила Козловский


Регина Тодоренко и Роман Костомаров


Светлана Ходченкова


Ника Белоцерковская


Юлианна Караулова


Иван Ургант


Екатерина Варнава


Ани Лорак


Кристина Асмус


Нина Агдал


Настя Ивлеева


Наталья Водянова


Виктория Шелягова


Кристина Агилера


Елена Крыгина


Наталья Ионова с дочерью


Китти Спенсер


Криштиану Роналду


Елена Темникова


Светлана Лобода


Рита Дакота с дочерью


Сергей Лазарев


Хейли и Джастин Бибер


Ольга Куриленко


Джессика Симпсон с мужем


Виктория Бекхэм


Оливия Калпо


Эмбер Херд


Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном


Ким Кардашьян


Елена Перминова и Александр Лебедев


Тина Канделаки


Ева Лонгория с сыном


Ольга Шелест


Надежда Оболенцева


Мария Шарапова


Клаудия Шиффер


Дима Билан


Елена Летучая с мужем


Дарья Клюкина


Юлия Высоцкая


Белла Хадид


Рената Литвинова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского
Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «заработать деньжат можно было бы»
Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «заработать деньжат можно было бы»
Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
Названа причина больших потерь России в Первой чеченской войне
Названа причина больших потерь России в Первой чеченской войне
Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как знаменитости встречают осень
Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как
Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с
Путин оценил работу Госсовета
Путин оценил работу Госсовета
Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"
Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"
Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль пьяной
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль

Топ на сегодня

Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
"И именно Charite". Эксперты о "факторе Навального" в отношениях РФ и ФРГ
"И именно Charite". Эксперты о "факторе Навального" в отношениях РФ и
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom

Еще по теме

Звездный Instagram: отдых, откровенные селфи и подготовка к грандиозному марафону
Звездный Instagram: как знаменитости встречают весну
Настя Каменских на селфи в лифте показала соблазнительную грудь
Звездный Instagram: сводки с Недели моды, солнечные прогулки и селфи с любимыми