9 главных трендов в украшениях, которые будут хитом этой осени

Вадим Карасев

Кажется, что следить за трендами на украшения особенно актуально летом, когда данные аксессуары можно показать во всей красе, не пряча их за перчатками и шарфами. Но и на осень для настоящих модниц есть свои фавориты, без которых не обойдется ни один образ. Разбираем девять главных трендов на текущий сезон.

1.Буржуазность и уличный стиль

Жемчуг уже был популярен, цепи — тоже (особенно этим летом), теперь пришло время не убирать их в шкатулку, а миксовать и носить все сразу. Такое сочетание появлялось на подиумах самых разных брендов — от Moschino до Chanel.





Ирина Шейк на показе MoschinoChanelKoché

Если такие варианты кажутся громоздкими, то вдохновляться можно украшениями из коллаборации Comme des Garçons х Mikimoto, где жемчужные колье были дополнены миниатюрной цепью и подвесками в виде названия бренда.





2.Украшения как часть одежды

Любимое колье приходится откладывать на полгода, потому что за высоким горлом свитера его все равно не видно? В этом сезоне дизайнеры взялись за решение этой проблемы. Чтобы аксессуары не прятались под одеждой, их сделали частью одежды!

Вышивка жемчугом, вплетенные в декольте цепи или металлические вставки на воротнике-стойке — варианты на подиуме были разные, но все их объединяет практичность, ведь модница получает вещь "2 в 1".





Виттория Черетти на показе Bottega VenetaMiu MiuHermès

3.Талисманы и обереги

В смутное время и кризисы интерес людей к потустороннему часто возрастает. Вот и дизайнеры словно предчувствовали, что 2020 год будет непростым. И даже самые большие скептики, кажется, уже готовы обзавестись любым талисманом, только бы все стало как прежде, когда обычное рукопожатие не было смертельным риском для здоровья, а границы были открыты.

Именно украшения в виде талисманов мелькали на подиумах во время показов сезона осень-зима у самых разных брендов. Массивные украшения с "целительными" камнями, броши загадочных форм, "магические" кристаллы — в тренде будет все, что выглядит так, словно вы купили это в Косом переулке.





Кайя Гербер на показе ValentinoCelineСhanel

4.Дикая природа

Тренд, который отчасти перекликается с предыдущим. Подвески и броши в виде экзотических животных сразу добавляют образу колдовской штрих. Самые смелые и небрезгливые модницы могут сразу переходить к разделу членистоногих и выбирать украшения со скорпионами или пауками. Вдохновляться можно и картинами Викторианской эпохи — тогда близость к природе тоже была в тренде.





LanvinBalmain

5.Массивная моносерьга

Этот тренд оценят все те, кто морально устал от сидения дома и осенью (если вторая волна все не испортит) готов наверстать все упущенные эффектные выходы. Забываем о сдержанности и аккуратности, никаких пусетов, и даже серьги-кольца в стиле нулевых теперь кажутся слишком скромными.

Главное, чем стоит украшать уши этой осенью, — массивная моносерьга. Такой аксессуар, конечно, не на каждый день, но вот для вечерних образов он станет незаменимым вариантом. Для будней, впрочем, можно найти менее тяжеловесный аксессуар или выбрать серьгу из легких материалов вроде пластика.





Ирина Шейк на показе ValentinoOff-WhitePrabal Gurung

6.Микросумки как подвески

После того как в моду вошли микросумки, проводить грань между тем, где это еще сумка, а где уже и украшение, довольно сложно. Впрочем, надо ли? Дизайнеры подарили нам еще один практичный тренд: сумочки могут выглядеть элегантными, словно украшение, при этом бывала ли у вас раньше подвеска, куда можно спрятать наушники AirPods?





LacostePradaGivenchy

7.Роскошные ремни

В прошлом сезоне на пике моды были шатлены — цепочки с подвесками, которые вернулись на современные подиумы прямиком из XVIII века. Акцент на талии будет актуален и этой осенью, правда, копаться в книгах по истории костюма не придется — на этот раз хватит нарядного современного ремня. В актуальном сезоне они снова превращаются во вполне самостоятельное украшение, которое особенно удачно дополнит монохромные образы.





ChanelCelineVictoria Beckham

8.Короткие цепи

Цепи, которые были везде этим летом, кажется, полюбились всем так сильно, что мир моды не готов расставаться с этим трендом. И в осенне-зимних коллекциях дизайнеры продолжили экспериментировать с этой формой. Особенно актуальны будут украшения с крупными звеньями, а также звеньями неправильной формы.





Off-WhiteChloéSacaï

9.Закругленные чокеры оверсайз

Если цепи вам уже приелись, а крупные украшения все-таки необходимы, то стоит обратить на эти монолитные крупные чокеры закругленной формы. Они также могут быть не идеально круглыми — разная толщина или вмятины в данном случае придают аксессуару изюминку. Особенно эффектно смотрятся золотые и позолоченные изделия, но дизайнеры предлагали украшения и в бронзовых оттенках, и в серебре.





Кайя Гербер на показе Proenza SchoulerChloéBalmain