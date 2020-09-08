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Аккаунт в Инстаграм: выгодные особенности продвинутых страниц

Аккаунт в Инстаграм для успешных собственников становится постоянным местом работы и получения дохода. После регистрации новой странички предстоит пройти большой путь от новичка до гуру с несколькими десятками или даже сотнями тысяч подписчиков.

Часто только продвинутые профили хорошо известны аудитории, но достигнуть таких высот не всегда просто. Именно потому для многих купить аккаунт инстаграм – оптимальное решение.

Особенности готовых страничек в Инстаграм

К раскрученным группам часто относят аккаунты с большим или средним количеством подписчиков. Чтобы не тратить время на продвижение, ведение страницы, покупают готовые странички с большим количеством подписчиков. Чтобы получить доступ к таким, достаточно при помощи специального сервиса найти подходящие, после чего заключить сделку и получить данные для входа.

Как только выполнен вход, рекомендовано сразу сменить пароль. Это необходимо для того, чтобы повысить уровень безопасности.

К выгодным особенностям раскрученного профиля можно отнести:

  • Быстрый результат – новый собственник не тратит время на создание интересного контента, выкладку его в сети, сбор подписчиков со всего Интернета. Нередко этот процесс отнимает несколько месяцев (в зависимости от активности собственника) или даже лет.
  • Повышенный интерес у рекламодателя – чем старше группа, тем больший интерес она вызывает. Маркетинговые компании, равно как и рекламодатели, обращаются к собственникам, чтобы заказать рекламу.
  • Заслуженное уважение у системы. Чтобы купить аккаунт инстаграм с подписчиками, рекомендовано оценить его репутацию, количество реальных подписчиков (не ботов). Только такой аккаунт вызывает уважение у аудитории, не подпадает под санкции системы.

Начинать раскрутку с нуля рекомендовано тем, кому интересно пройти свой собственный путь – от истоков к успеху. Такой же порядок подходит и тем, у кого масса идей и немало свободного времени для раскрутки. В большинстве случаев пользователи не могут или не хотят терять месяцы на такую работу. Именно для них и работает специализированный сервис.

Как обезопасить сделку?

Чтобы при покупке не попасть на мошенников, рекомендовано:

  • Проверить предложенные страницы. Если у них мало подписчиков, но много подписок, речь идет о ботах.
  • Оценить активность. Необходимо проанализировать количество публикаций, а также действия фолловеров.

Только покупка через гаранта – специальный сервис позволит сделать сделку максимально безопасной.

# Бизнес

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