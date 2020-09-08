Алексея Навального вывели из искусственной комы

Влада Некрасова

Алексея Навального, который сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», вывели из искусственной комы. Об этом было написано в заявлении больницы, поступившем в RT.

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в «Шарите», улучшилось»,

— написали в Германии.

Обеспокоенные близкие и поклонники опозиционного лидера теперь могут немного прийти в себя после шока, Алексея постепенно отключают от искусственной вентиляции лёгких. По сообщениям докторов, он уже способен слышать обращения и даже реагирует на зов.

2 сентября немецкие эксперты связались с русской прессой, чтобы сообщить, что у оппозиционера было выявлено вещество группы «Новичок». Интересно то, что ранее, когда Алексей еще находился в России в тяжелом состоянии, в Кремле сообщали, что никаких отравляющих веществ в организме политического деятеля не было обнаружено.

Известный немецкий журнал Der Spiegel написал противоположную информацию о прилете Навального в Германию, чем вызвал подозрения у российских пользователей, которые пишут в сети, что «не знают, кому верить».

«Немецкие специалисты обнаружили следы вещества в крови, моче и на коже Навального, а также на взятой им с собой в дорогу бутылке»,

— цитирует издание RT отрывок статьи из Der Spiegel. Подпишись на нас в Яндекс Новости