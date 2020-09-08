Алексея Навального вывели из искусственной комы
Алексея Навального, который сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», вывели из искусственной комы. Об этом было написано в заявлении больницы, поступившем в RT.
«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в «Шарите», улучшилось»,— написали в Германии.
Обеспокоенные близкие и поклонники опозиционного лидера теперь могут немного прийти в себя после шока, Алексея постепенно отключают от искусственной вентиляции лёгких. По сообщениям докторов, он уже способен слышать обращения и даже реагирует на зов.
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20 августа Алексей Навальный был отравлен, он до сих пор находится в коме. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где снимали несколько фильмов-расследований о региональной политике. Сегодня мы публикуем первый. Мы с вами перенесемся в третий город страны - Новосибирск. Именно здесь 13 сентября пройдет главный раунд борьбы с «Единой Россией». Почему? В Новосибирске очень сильная оппозиция. Партии власти противостоит не разрозненная группа одиночек, а коалиция «Новосибирск 2020», сформированная разными политическими силами. Они договорились между собой и объединились. Коалицию возглавляет Сергей Бойко, самый популярный оппозиционный политик, он занял второе место на недавних выборах мэра. То есть здесь есть за кого голосовать. Для победы над единороссами нам с вами нужно привести на участки 122 тысячи человек - и эти люди в Новосибирске точно есть, мы видим это по явке на предыдущие выборы. Но мало просто прийти на участок, нужно еще договориться между собой и проголосовать сообща - за самого сильного оппозиционного кандидата, который гарантированно победит единоросса. Как это сделать? Зарегистрироваться на сайте Умного голосования (ссылка в профиле). Перед днем выборов мы пришлем вам фамилию нужного кандидата. Исход этих выборов во многих округах будет решаться всего парой десятков голосов. Нам нужно сделать небольшое усилие - и мы прогоним «Единую Россию» из Новосибирска.
2 сентября немецкие эксперты связались с русской прессой, чтобы сообщить, что у оппозиционера было выявлено вещество группы «Новичок». Интересно то, что ранее, когда Алексей еще находился в России в тяжелом состоянии, в Кремле сообщали, что никаких отравляющих веществ в организме политического деятеля не было обнаружено.
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Посмотрел я на выступление А.Г. Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей и понял, что морального права управлять Беларусью у меня не меньше, чем у него. ⠀ Нас с ним объединяет куча вещей. 1. Любим фотографироваться у стога сена. 2. Русые волосы (у меня пока больше). 3. Усы (у него пока больше). 4. Травинка для жевания с задумчивым взглядом. 5. Аккуратный пробор на голове сына. 6. Ни он, ни я не выигрывали выборы президента Республики Беларусь в 2020 году.
Известный немецкий журнал Der Spiegel написал противоположную информацию о прилете Навального в Германию, чем вызвал подозрения у российских пользователей, которые пишут в сети, что «не знают, кому верить».
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Люди с длинными руками в селфи-палках не нуждаются. ⠀ Томск - отличный город, один из самых красивых в нашей стране. А ещё здесь есть отличные ребята (вторая картинка в карусели), которые идут на выборы. ⠀ Чтобы победить кандидатов-единороссов, нужно больше волонтёров. У партии власти много денег, мы же можем рассчитывать только на помощь хороших, честных людей. ⠀ Если вы живете в Томске, то заходите на сайт tomsk2020.ru и записывайтесь волонтёром. Жулики сами себя из городской думы не выгонят!
«Немецкие специалисты обнаружили следы вещества в крови, моче и на коже Навального, а также на взятой им с собой в дорогу бутылке»,— цитирует издание RT отрывок статьи из Der Spiegel. Подпишись на нас в Яндекс Новости