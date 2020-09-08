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Балуха избили в киевском Гидропарке, пропали его телефон и банковская карта, — полиция

Балуха избили в киевском Гидропарке, пропали его телефон и банковская карта, — полиция

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Бывшего узника Кремля Владимира Балуха, который попал в больницу с переломом руки и ключицы, избили в столичном Гидропарке.

Как сообщают в полиции Киева, о госпитализации Балуха правоохранителям сообщили медики.

«Предварительно установлено, что пострадавшего госпитализировали с телесными повреждения из „Гидропарка“. Кроме этого, у мужчины не обнаружили мобильного телефона и банковской карты», — отметили в полиции и добавили, что для расследования нападения создана следственная группа.

Тем временем на нападение отреагировали и в Офисе президента, заявив об «обеспокоенности информацией» о нападении на бывшего политзаключенного.

«Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая», — говорится в сообщении.

А =AZVZgSwR2mQrJI4wDoygS8NZte2oxY1x2G3r076RB9b0nEOERKbW65zPen4AvvG6jfHnNF-QxYtjc2EuXmw0h84kpyxm3KPIlPqtOJeIvGsjZGHSzr-WLShQEir-sFShgUcTYOWFikMfzNYWTfWvmeN-&__tn__=%2CO%2CP-R]нардеп Ирина Геращенко сообщила, что Владимир Балух встречался в Гидропарке с другим бывшим политзаключенным — политиком Ахтемом Чийгозом: «Владимир Балух сейчас в реанимации. По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже эти люди могли потом его отследить … Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Балух вернулся в Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией и рассказал, как его пытали в российских застенках.

Фото со странички Владимира Балуха в соцсетях.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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