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Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой

Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"На данный момент Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего", - сообщил Бычковский в официальном Telegram-канале ведомства.

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По материалам: ria.ru

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