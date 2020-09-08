Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Сегодня, 12:40 Анастасия Иванова
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего на границе с Украиной, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"На данный момент Мария Колесникова задержана для установления обстоятельств произошедшего", - сообщил Бычковский в официальном Telegram-канале ведомства.
По материалам: ria.ru