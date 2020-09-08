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Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов

Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
Безработица в РФ выходит на докоронавирусные тренды, потребительский спрос восстанавливается, заявил в ходе выступления на Московском финансовом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы видим, что сейчас уже безработица занимает те позиции и приближается, и выходит на те тренды, которые были у нас до этой пандемии. То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, все восстанавливается", - сказал он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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