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Была ли пластика? Айза Анохина рассказала о своих гениталиях

Была ли пластика? Айза Анохина рассказала о своих гениталиях

Несколько дней назад с популярной хип-хоп исполнительницей Айзой Анохиной произошел неприятный инцидент — она случайно выложила снимок своих гениталий в Instagram. Как объяснила звезда, она нечаянно нажала не на ту кнопку, и интимная фотография попала в stories вместо личных сообщений Олега Майами.


После этого случая на звезду обрушился шквал неприятных комментариев. Однако среди них оказались и достаточно интересные.


Напомним, что Айза Анохина часто прибегала к услугам пластических хирургов. Этот факт девушка не скрывает. Вследствие чего у поклонников возник вопрос: делала ли Айза пластическую операцию на своих гениталиях? Подписчик уточнил, что у нее очень красивое интимное место.

 «Ты ее как-то делала лучше или просто повезло?»

— спросили артистку.

Айза решила ответить на этот вопрос публично. Она заявила, что никаких операций она не делала.

«Теперь я знаю, что мне повезло! 35 жила и не задумывалась об этом»,

— отметила телезвезда.

Также телеведущая попросила подписчиков закрыть это тему, если они ее любят. Айзе неприятно вновь и вновь поднимать интимный вопрос.

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По материалам: popcake.tv

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