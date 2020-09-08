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«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его талант

«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его талант

Один знаменитый корейский коуч по вокалу Ким Дже Хун (Kim Je Hoon), который посвятил изучению музыки достаточно большое количество времени и сделал обзор на многих популярных исполнителей Кореи, решил оценить талант Чонгука (Jungkook) из BTS и рассказал о его профессиональных качествах.


Он сообщил, что просмотрел большое количество live-выступлений айдола и те, что были в записи, чтобы дать профессиональный отзыв.

«Устойчивость звуков, произносимых Чонгуком — одна из его отличительных черт в пении. Если вы относитесь к АРМИ, вы заметили, что когда он поет, кажется, будто он делает это с необычайной легкостью, но попытавшись повторить услышанное, вы понимаете, что это невообразимо тяжело. Его голос звучит так естественно, будто поющий фонтан»,

— отметил коуч.

Тренер также заявил, что Чонгуку удается петь так профессионально благодаря правильной технике дыхания и артикуляции корейских звуков, которые «позволяют ему звучать изысканно, как певец в стиле pop».

«Его вокал основан на низких и средних звуках, однако, он настолько профессионален, что с легкостью может переключаться с низких звуков на высокие и в его голосе при этом не слышны колебания. Этого очень тяжело достичь»,

— написал Ким Дже Хун в своем посте. Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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