«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его талант

Лидия Мартынова

Один знаменитый корейский коуч по вокалу Ким Дже Хун (Kim Je Hoon), который посвятил изучению музыки достаточно большое количество времени и сделал обзор на многих популярных исполнителей Кореи, решил оценить талант Чонгука (Jungkook) из BTS и рассказал о его профессиональных качествах.

Он сообщил, что просмотрел большое количество live-выступлений айдола и те, что были в записи, чтобы дать профессиональный отзыв.

«Устойчивость звуков, произносимых Чонгуком — одна из его отличительных черт в пении. Если вы относитесь к АРМИ, вы заметили, что когда он поет, кажется, будто он делает это с необычайной легкостью, но попытавшись повторить услышанное, вы понимаете, что это невообразимо тяжело. Его голос звучит так естественно, будто поющий фонтан»,

[TRANS] Korean vocal coach’s review of Jungkook’s vocal technique |

He says ‘Jungkook’s skilled use of breathing & ingenious articulation of Korean pronunciation makes him sound very refined like a pop singer.’ + pic.twitter.com/XP7B5tHVcB — Jungkook Times✨ (@JungkookTimes2) September 8, 2020

— отметил коуч.

Тренер также заявил, что Чонгуку удается петь так профессионально благодаря правильной технике дыхания и артикуляции корейских звуков, которые «позволяют ему звучать изысканно, как певец в стиле pop».

Чонгук оппа happy birthday 🎂💜Although you are 24 years old, you are always a little dear for us. We love you as you are. You will do your best for the army. You are always in the heart of Armу💜💜 pic.twitter.com/X4y4KBY8Gw — army~бантаны❤forever (@army7780) August 31, 2020

«Его вокал основан на низких и средних звуках, однако, он настолько профессионален, что с легкостью может переключаться с низких звуков на высокие и в его голосе при этом не слышны колебания. Этого очень тяжело достичь»,

— написал Ким Дже Хун в своем посте. Подпишись на нас в Яндекс Новости