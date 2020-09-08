ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования практически нет"

Вадим Карасев

Технических рисков в системе электронного голосования практически нет. Такую точку зрения озвучил член Центризбиркома России Антон Лопатин.

На пресс-конференции в ТАСС эксперты ответили на вопросы журналистов об общественном контроле за новыми формами голосования, а также степени защищённости электронных систем.

Член Центризбиркома России Антон Лопатин в начале своего выступления подчеркнул, что ЦИК достаточно давно взяла курс на расширение возможностей участников избирательного процесса, в том числе через развитие цифровых технологий.

Большинство граждан страны, по словам Лопатина, одобряют возможность онлайн-голосования: "Люди уже разбираются в системе дистанционного электронного голосования и к ней есть доверие. Центризбирком совместно с разработчиками ДЭГ устраняет все недочёты системы, чтобы она была максимально защищённой и удобной". Так, на сегодняшнее утро, порядка 25 тысяч избирателей (жители Курской и Ярославской областей) подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании.

Все попытки "двойного голосования" будут строго пресечены, а виновные – рассекречены. «Проголосовать электронно и дистанционно дважды невозможно. Всех, кто дважды взял бюллетень, мы совершенно точно найдём. Мы сейчас думаем о том, чтобы совершенствовать систему проверки, переводить её в режим онлайн. Кто совершает попытки двойного голосования, хотят "словить хайп". Важно осознавать, что такие поступки влекут соответствующую административную ответственность», - подчеркнул член Центризбиркома России.

Член ЦИК России сообщил, что технических рисков в ДЭГ практически нет: система регулярно проходит общественные тестирования и проверки технических специалистов. Она, рассказал Лопатин, создаётся не с нуля – при разработке использовались базовые подходы, "которые были и в Москве", в том числе технология блокчейн, применяющаяся сегодня во всём мире. За чистотой электронного голосования будет организовано общественное наблюдение: его участники смогут следить за контрольными соотношениями в ходе голосования и по его итогам. "Только экспертное сообщество и технические специалисты смогут нам гарантировать безопасность электронной системы голосования и защиту голосов избирателей", - пояснил Антон Лопатин.

"Система общественных палат совместно с общественными организациями обеспечит общественный контроль за голосованием разных уровней и за различными видами голосования: на ДЭГ и цифровых избирательных участках", - подчеркнул председатель Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, добавив, что особое внимание уделяется обучению общественных наблюдателей. По словам эксперта, россияне, которые изучили "Золотой стандарт" наблюдения, полноценно готовы к участию в наблюдении за выборами. «Наш главный принцип – обеспечение прозрачности и контроля голосования», - заключил Григорьев.

Заместитель председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алена Булгакова сообщила: «Корпус "За чистые выборы" направит наблюдателей на всей цифровые избирательные участки Москвы.

Уже 8 сентября на площадке Общественной палаты РФ они пройдут профильное обучение, в ходе которого получат весь необходимый пакет методических рекомендаций. "Наблюдателями станет молодёжь с активной гражданской позицией, пользователи мессенджеров и в большинстве своём те, кто уже принимал участие в процессе наблюдения на выборах прошлых лет", - прокомментировала она.

Эксперт рассказала о цифровых решениях Ассоциации НОМ, применяя которые пользователи внесут личный вклад в обеспечение чистоты и прозрачности голосований. «"Карта сообщений" НОМ станет зеркалом общественной-политической жизни страны и будет отражать самую актуальную и верифицированную информацию с избирательных участков по всей России», - отметила Алёна Булгакова.

По мнению первого заместителя председателя Координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича, запрос у граждан на цифровые сервисы взаимодействия с властью и государством достаточно высок, но у них присутствуют страхи, основанные на фейках в сети.

"Одно из приоритетных направление нашей работы – противодействие фейковой информации. Профильная группа Общественной палаты возобновила свою работу. Мы начали масштабный мониторинг материалов, связанных с Единым днём голосования. Особенно на площадках иностранных СМИ. Уже выявлено несколько десятков фейков по стране с активным использованием социальных технологий. Мы будем максимально широко информировать и опровергать недостоверную информацию", - сообщил Александр Малькевич.

По мнению эксперта, общественное тестирование дистанционного электронного голосования показало доступность, защищённость и удобство системы.

О том, что система дистанционного электронного голосования надёжна и стабильна также заявил Генеральный секретарь Партии прямой демократии Вячеслав Макаров. «Кампания "Ростелеком" как разработчик с нами активно сотрудничает, рассказывает про устройство технологий. Мы максимально готовимся наблюдать за ходом голосования» - сообщил он. Спикер рассказал, что партия активно занимается электронными опросами избирателей, которые показывают одобрение граждан возможностей ДЭГ.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко обозначил проблему качественного информирования россиян о возможностях и устройстве ДЭГ.

"Блокчейн у многих может ассоциироваться с криптовалютой и нам нужно развеивать это убеждение, рассказывать о том, что система гарантирует целостность голосования", - сообщил эксперт. "Наша задача – давать популяризацию электронного голосования на более высоком уровне, завоевать доверия пользователей, и сделать так, чтобы дистанционное электронное голосование было безопасным и удобным для россиян", - заявил Плуготаренко.

Директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников убеждён, что электронное голосование – не итоги пандемии, а запрос времени, так как избиратели в нашей стране молодые и прогрессивные. По его мнению, в вопросах электронного голосования нужно полностью положиться на разработчиков и государство, для которого легитимность и доверие граждан – один из важнейших приоритетов.

