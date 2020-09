Данила Козловский ушёл из семьи ради Акиньшиной

View this post on Instagram

Друзья!!! Каждый режиссёр, читая новый сценарий, мечтает сказать-«я не знаю как, но я хочу это снять!" Ты можешь быть сколько угодно отличным режиссёром или актером, или тем и другим одновременно, но без ОТЛИЧНОГО СЦЕНАРИЯ тебе не сделать отличное кино. Я уверен, что на свете огромное количество талантливых сценаристов, у которых пока не было шанса показать миру свои работы. И мы на студии "DK Entertainment" решили такой шанс предоставить. Сегодня мы запускаем специальный СЦЕНАРНЫЙ КОНКУРС, главным призом которого станет производство фильма или сериала по вашему сценарию на студии DKentertainment. Все подробности прямо сейчас в паблике @dkentertainment.studio Дерзайте, участвуйте и ничего не бойтесь! Помните про свой талант и свою уникальность! Давайте делать кино вместе!