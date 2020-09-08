Данила Козловский ушёл из семьи ради Акиньшиной
К сожалению одной семьёй в российском кинематографе стало меньше. Издание «Московский комсомолец» сообщило о романе Данилы Козловского и актрисы Оксаны Акиньшиной. Лав-стори двух давних друзей вспыхнула на съемочной площадке.
Пока супруга Козловского Ольга Зуева находится в США в Нью-Йорке с новорождённой дочерью актера, Данил зря времени не теряет:
«Он решил круто поменять свою жизнь. Он оставил Зуеву с новорожденной дочкой, ради Акиньшиной и сейчас пытается наладить общение с детьми Акиньшиной» — пишет телеграм-канал «Закулисье».
По словам источников, роман Данилы Козловского и Оксаны продолжается более шести месяцев и более того, Зуева в курсе об измене мужа и даже смирилась с предательством, а масла в огонь подлил портал People Talk, по сведениям которого Акиньшину и Козловского видели на отдыхе в Бодруме. Сами влюбленные пока хранят тайну и не комментируют происходящее:
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