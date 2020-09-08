Денежная магия: из чего делают самые действенные обереги для финансового благополучия

Вадим Карасев

Обереги для финансового благополучия нужны каждому из нас. Удача не всегда следует за нами по пятам. Иногда она покидает нас по каким-то неведомым причинам. Именно в такие моменты стоит полагаться на талисманы.

Большинство талисманов работает пассивно и включается постепенно. Если нужно быстро раскрыть денежный канал, то можете воспользоваться мантрами, обрядами и практиками на привлечение финансового потока.

Красная нить из шерсти

Этот финансовый талисман пришел к нам из Китая. Шерсть — натуральный материал, который притягивает финансовые потоки. Самым сильным он будет в красном цвете. Данный оттенок — мощный магнит денег и удачи, если верить философии фэн-шуй.

Таким образом, в красной шерстяной нитке задействованы сразу две важные составляющие успеха. Нитку можно повязать на руку либо просто положить ее на рабочем столе. Лучший вариант — носить ее с собой или на себе, потому что в таком случае успех будет рядом даже когда вы в пути или на важной встрече.

Талисман от денежного дерева

Есть растение, которое называют денежным деревом или, по-научному, толстянкой. Если оторвать листочек и высушить его, то можно сделать сильный талисман.

Достаточно просто положить его в кошелек на пару недель. После этого его можно вытащить и оставить на рабочем столе. Листья данного растения — очень мощные обереги от неправильных решений. Они помогают при совершении покупок, подписании важных бумаг.

Монета или купюра

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают. что сами деньги являются финансовыми талисманами удачи. Главное, чтобы монета или купюра была связана с чем-то важным. Это может быть первая заработанная тысяча рублей, монета какого-то другого государства, подаренная купюра.

Можно также провести специальный обряд, чтобы зарядить монету или купюру. Для этого нужно просто положить ее на лунный свет в Полнолуние. Она зарядится мощной энергией ночного светила, став сильным оберегом и талисманом.

Золотые и платиновые украшения

Из золота делают талисманы богатства и успеха. Для этого они должны быть круглыми или иметь сферическую форму. Речь идет, например, о кольцах или подвесках в форме шара, овальных или круглых кулонах, серьгах.

Платина же является более универсальным металлом. Из нее можно делать как обереги от несчастий и финансовых трудностей, так и талисманы удачи. И в первом и во втором случае можно выбирать любые формы изделий.

Янтарь и турмалин

Янтарные украшения и инкрустированные камни данного типа отлично повышают финансовую удачу и дают человеку больше мотивации. С таким камнем на шее или на руке человек вряд ли решит сдаться. Можно носить его даже в портфеле или в сумке. Янтарю подходит золото — с ним он сочетается лучше всего.

Турмалин отлично работает с любым металлом. Это камень, который помогает принимать правильные финансовые решения. Он оберегает человека от проблем на всех уровнях, дает вдохновение и силу воли.

Кошелек-талисман

Из любого кошелька можно сделать счастливый талисман. Точнее, нужно его правильно выбрать. Во-первых, необходимо, чтобы он был квадратной или прямоугольной формы. Второй важнейший момент — цвет. Красный кошелек — самый мощный талисман финансового благополучия.

Некоторые покупают черные или синие кошельки, и они тоже неплохо воздействуют на финансовые потоки, но красные оказываются эффективнее. Кошелек будет приносить удачу, пока в нем есть деньги. Не тратьте все до последней копейки. Пусть там всегда остаются монеты или купюры.

Цитрусовые

В восточной культуре цитрусовые являются сильнейшим талисманов удачи, источником жизненной энергии и сил, а также финансовым оберегом. Первое, что приходит на ум — лимон или апельсин. Их можно выращивать в качестве домашних цветов.

Цитрусовые можно использовать и по-другому. Например, можно высушить лимонные, мандариновые, грейпфрутовые или апельсиновые корочки, положить их в шерстяной мешочек. Мешочек разместить на рабочем столе. Он будет привлекать финансовые потоки.

Также полезными будут ароматические палочки и любые запахи цитрусовых. Они помогут меньше уставать, делать больше работы и преуспевать в финансовой сфере.