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Дмитрия Певцова выписали из больницы: две недели проведет дома

Дмитрия Певцова выписали из больницы: две недели проведет дома

Актера Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке. Ближайшие две недели он проведет дома, сообщил Певцов в Instagram.

«Низкий поклон всем, кто трудится в ГКБ-40 пос. Коммунарка! От лица моей семьи и моего организма — троекратное ура!» — написал артист.

По словам Певцова, ему диагностировали внебольничную вирусную пневмонию. Тест на коронавирус отрицательный, но антитела есть. Врачи сказали артисту ближайшие две недели провести дома.

Как сообщало ИА Newstes , Певцов был госпитализирован с воспалением легких в конце августа после возвращения из Крыма. Некоторые СМИ сообщили, что артист в коме, но он эту информацию опроверг.

Отметим, что в Казахстане и в Киргизии было зафиксировано очень много случаев вирусной пневмонии, при которой ПЦР-тест показывал отрицательный результат, но по всем симптомам это именно коронавирусная пневмония. Случаи, не подтвержденные тестами, ежедневно отслеживаются в этих странах и считаются относящимися к Covid-19.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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