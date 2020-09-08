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Доминикана заменит ПЦР-тесты для туристов «дыхательными тестами» по прилету

Доминикана заменит ПЦР-тесты для туристов «дыхательными тестами» по прилету

Об этом говорится в ноте, распространенной министерством туризма Доминиканской Республики. Также въезжающим в страну туристам до конца 2020 года будет обеспечена бесплатная страховка от COVID-19, покрывающая риски карантина. Назван срок, с которого эти нововведения вступают в силу.

Министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо сообщил, что начиная с 15 сентября от иностранных туристов более не потребуется прохождение ПЦР-теста перед въездом в страну (то есть все справки отменяются).

Вместо этого по прибытии в доминиканские аэропорты туристам выборочно будут проводить «неинвазивные дыхательные экспресс-тесты».


КАК МОЖЕТ РАБОТАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ НА COVID-19

Возможно, речь в Доминикане может идти либо о применении израильского экспресс-теста типа Scent Reader, либо его аналогов от других производителей (например, по тому же пути ученые сейчас идут и в ОАЭ).

Принципы работы таких тестов основаны на технологии распознавания вирусов по «запаху и структуре запаха». В Израиле, например, смогли проанализировать таким методом дыхание около одной тысячи израильских пациентов с COVID-19, там утверждают, что это подходящий инструмент для массового скрининга населения.

Если говорить об израильском тесте, то в случае его применения человек должен сделать вдох через нос, задержать дыхание, и, закрыв одну ноздрю, выдохнуть через специальную трубку в небольшой мешок. Этот мешок затем присоединяется к небольшому прямоугольному устройству, которое высасывает воздух из пакета. Устройство затем подключается к телефону через USB-провод. Через несколько секунд после этой процедуры результаты анализа должны отобразиться на телефоне.


БЕСПЛАТНАЯ СТРАХОВКА ПОКРЫВАЕТ И КАРАНТИН, И БИЛЕТЫ

Также всем иностранным гостям, прибывающим в страну с 15 сентября по 31 декабря 2020 года, при регистрации в отеле будет предоставлена бесплатная медицинская страховка, которая покроет расходы на чрезвычайные ситуации в случае заражения COVID-19.

Такая страховка, как сообщалось ранее, будет включать телемедицинскую помощь, расходы на проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения. Все это будет полностью оплачено доминиканским государством.

«План восстановления туризма включает меры, которые в настоящее время не приняты ни в одной другой стране региона», - отметил Министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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