Древние обитатели Мадагаскара изобразили на стене пещеры вымершего ленивцевого лемура

Вадим Карасев

В пещере Андриамамело недалеко от небольшой деревни Анахидрано в западной части Мадагаскара международная группа ученых нашла уникальные наскальные рисунки, в том числе первое известное изображение палеопропитека, или ленивцевого лемура.

Семейство ленивцевых лемуров (Palaeopropithecidae) насчитывает восемь видов, их ископаемые останки встречаются только на Мадагаскаре. Это были лазающие животные, образом жизни напоминавшие современных южноамериканских ленивцев, но не состоящие с ленивцами в близком родстве. Самый крупный представитель этого семейства археоиндри Фонтойнонта (Archaeoindris fontoynontii), видимо, перешел к наземному образу жизни, на что указывает его значительный вес — от 150 до 240 килограммов.

Предполагают, что в исчезновении ленивцевых лемуров сыграли существенную роль переселившиеся на остров люди. Они охотились, а также сжигали леса под пашни. Последние представители этого семейства вымерли в XIV–XV веке. В фольклоре жителей Мадагаскара есть упоминание о существе под названием третретретре, которое могло быть крупным ленивцевым лемуром.

Наскальные рисунки были найдены Дэвидом Берни (David Burney) из Гавайского национального тропического ботанического сада и его коллегами из Великобритании, Мадагаскара и США. Все они выполнены сухими черными красителями из угля и минералов железа. На стене пещеры есть антропоморфные, зооморфные фигуры, а также гибридные изображения, сочетающие признаки человека и животного. Многократно встречается фигура, напоминающая своими очертаниями ленивца в характерной позе: висящего вниз спиной на ветке, за которую он держится конечностями. Рядом с такими фигурами есть изображения людей и четвероногих существ, которых исследователи считают охотниками и собаками.

Предположительно определен даже конкретный вид ленивцевого лемура. Это могла быть бабакотия (Babakotia radofilai). Судя по ископаемым останкам, бабакотии весили от 12 до 30 килограммов. Следы износа на зубах указывают, что питались бабакотии листвой деревьев, плодами и семенами. Ученые идентифицировали на найденных рисунках еще двух представителей древней мегафауны Мадагаскара — черепаху и гигантскую нелетающую птицу эпиорниса. По мнению исследователей, рисунки были созданы на рубеже нашей эры или даже немного раньше.

Исследование опубликовал Journal of Island and Coastal Archaeology.