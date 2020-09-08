Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Древние обитатели Мадагаскара изобразили на стене пещеры вымершего ленивцевого лемура

Древние обитатели Мадагаскара изобразили на стене пещеры вымершего ленивцевого лемура

В пещере Андриамамело недалеко от небольшой деревни Анахидрано в западной части Мадагаскара международная группа ученых нашла уникальные наскальные рисунки, в том числе первое известное изображение палеопропитека, или ленивцевого лемура.

Семейство ленивцевых лемуров (Palaeopropithecidae) насчитывает восемь видов, их ископаемые останки встречаются только на Мадагаскаре. Это были лазающие животные, образом жизни напоминавшие современных южноамериканских ленивцев, но не состоящие с ленивцами в близком родстве. Самый крупный представитель этого семейства археоиндри Фонтойнонта (Archaeoindris fontoynontii), видимо, перешел к наземному образу жизни, на что указывает его значительный вес — от 150 до 240 килограммов.

Предполагают, что в исчезновении ленивцевых лемуров сыграли существенную роль переселившиеся на остров люди. Они охотились, а также сжигали леса под пашни. Последние представители этого семейства вымерли в XIV–XV веке. В фольклоре жителей Мадагаскара есть упоминание о существе под названием третретретре, которое могло быть крупным ленивцевым лемуром.

Наскальные рисунки были найдены Дэвидом Берни (David Burney) из Гавайского национального тропического ботанического сада и его коллегами из Великобритании, Мадагаскара и США. Все они выполнены сухими черными красителями из угля и минералов железа. На стене пещеры есть антропоморфные, зооморфные фигуры, а также гибридные изображения, сочетающие признаки человека и животного. Многократно встречается фигура, напоминающая своими очертаниями ленивца в характерной позе: висящего вниз спиной на ветке, за которую он держится конечностями. Рядом с такими фигурами есть изображения людей и четвероногих существ, которых исследователи считают охотниками и собаками.

Предположительно определен даже конкретный вид ленивцевого лемура. Это могла быть бабакотия (Babakotia radofilai). Судя по ископаемым останкам, бабакотии весили от 12 до 30 килограммов. Следы износа на зубах указывают, что питались бабакотии листвой деревьев, плодами и семенами. Ученые идентифицировали на найденных рисунках еще двух представителей древней мегафауны Мадагаскара — черепаху и гигантскую нелетающую птицу эпиорниса. По мнению исследователей, рисунки были созданы на рубеже нашей эры или даже немного раньше.

Исследование опубликовал Journal of Island and Coastal Archaeology.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его талант
«Чонгук из BTS уникален», — корейский коуч по вокалу отметил его
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
В сети обсуждают идеальный пресс Тэхёна из BTS
9 главных трендов в украшениях, которые будут хитом этой осени
9 главных трендов в украшениях, которые будут хитом этой осени
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Древние обитатели Мадагаскара изобразили на стене пещеры вымершего ленивцевого лемура
Древние обитатели Мадагаскара изобразили на стене пещеры вымершего
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Белорусские пограничники назвали причину задержания Колесниковой
Принц Гарри и Меган Маркл вернули королевской семье миллионы, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа
Принц Гарри и Меган Маркл вернули королевской семье миллионы,
В Турции нашли маску Диониса, сделанную около 2400 лет назад
В Турции нашли маску Диониса, сделанную около 2400 лет назад
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена Всероссийскому детскому центру «Смена»
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
В Башкортостане построено новое здание коррекционной школы для детей из 27 городов и районов республики
В Башкортостане построено новое здание коррекционной школы для детей
В Старой Руссе открылся филиал Боровичского медицинского колледжа имени А.А. Кокорина
В Старой Руссе открылся филиал Боровичского медицинского колледжа

Топ на сегодня

Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Памфилова предложила перенести единый день голосования
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования практически нет"
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под

Еще по теме

На Мадагаскаре открыт новый вид мышиных лемуров
Ученые обнаружили новый вид карликовых лемуров
Найдены самые милые в мире лемуры
Мадагаскарские лемуры могут изчезнуть из-за вырубки лесов и глобального потепления