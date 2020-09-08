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Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле

Фанаты вычислили окна Чонгука в его квартире в Сеуле

Настоящие поклонники к-поп группы BTS знают об айдолах все. Цвет глаз, любимый мультфильм, точный рост и даже адрес.


Как стало известно год назад, Чонгук (Jungkook) купил апартаменты в знаменитом комплексе «Trimage» в Сонсу-дон. Айдол приобрел самую маленькую квартиру в комплексе за 1,74 миллиона долларов. Как и его хёны, Джин (Jin) и Шуга (Suga), он купил квартиру за наличные, не взяв никаких кредитов.


TrimageApartments — это дом многих знаменитостей. Тут уже живут: Джей-Хоуп (J-Hope), известные актеры Со Кан Джун (Seo Kang Joon) и Пак Си Ху (Park Si Hoo), а также множество других знаменитостей.

На днях в сеть попал кадр из квартиры Чонгука. Поклонники тут же начали выяснять, на каком этаже живет айлол. По их предположениям, этаж музыканта находится не ниже 20 этажа.

Компания Big Hit выпустили заявление касательно покупки.

«Мы не можем подтвердить или опровергнуть, купил ли Чонгук квартиру или нет, потому что это вопрос личной безопасности нашего артиста»,

— заявили они.

А ты хотел бы жить в таком доме?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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