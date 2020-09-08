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Финляндия не спешит открывать границы для россиян

Финляндия не спешит открывать границы для россиян

Финляндия сохранит действующие ограничения на въезд иностранцев. Несмотря на закрытые границы и приостановку массовой выдачи туристических виз в России, сервисный сбор за оформление финского шенгена увеличился.


СРОКОВ ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦ НЕТ

Финляндия не откроется для российских путешественников и в начале осени.  «Ограничения на пересечение внешней границы Финляндии сохраняются. На данный момент действуют ограничения, вступившие в силу с 24.08.2020 г», - говорится в сообщении посольства Финляндии в России.

Напомним, предыдущий запрет на пересечение финской границы истекал 8 сентября. На какой период теперь продлен запрет по въезду, дипмиссия не уточняет.

Напомним, Финляндия придерживается самых строгих в Европе критериев по заболеваемости COVID-19: по мнению финских властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает 8 человек на 100 000 населения за последние 14 дней. Этому показателю сегодня не соответствует ни одно государство в Европе.


ЗА ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ НЕМНОГО БОЛЬШЕ

По информации Посольства, сервисный сбор в визовых центрах Финляндии в России с 1 сентября 2020 года увеличен: с 27,20 евро (2447 р.) до 28,90 евро (2600 р.).  Как отмечают финские дипломаты, повышение платы покроет возросшие за прошедший год расходы на рассмотрение заявлений.

В настоящее время Финляндия оформляет визы лишь отдельным категориям граждан РФ. Это работники транспорта и мореходства, а также лица, подающие заявления на получение визы на основании незарегистрированных супружеских отношений или по гуманитарным причинам.

Заявления на визы от указанных категорий граждан принимаются визовыми центрами VFS Global в Москве и Санкт-Петербурге.

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По материалам: atorus.ru

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