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Гадание Таро на ситуацию: получаем правдивый совет на ближайшее будущее

Гадание Таро на ситуацию: получаем правдивый совет на ближайшее будущее

Многие из нас хотят отодвинуть завесу непознанного и узнать, чем обернется та или иная ситуация. Гадание Таро от практикующих тарологов поможет заглянуть внутрь себя, установить связь с подсознанием и получить от него полезное руководство к действию.


Нередко человек не понимает, что делать дальше, как справиться с проблемами и выйти из черной полосы победителем. На жизненном пути бывает слишком много ситуаций, в которых трудно определиться, что важно и что нужно сделать в данный момент. В таком случае редакция сайта dailyhoro.ru предлагает обратиться к своему подсознанию. Именно там лежат верные ответы на все вопросы.

Чтобы получить совет от подсознания, нужно задействовать интуицию и сосредоточиться на конкретном вопросе. Держите вопрос в голове, взгляните на представленные карты Таро и выберите одну или две карты. Это метафорический метод предсказания и решения проблем очень эффективен: подсознание настраивается на ту карту, которая соответствует вашему ближайшему будущему.





Толкование

1. Маг. В ближайшее время вас ждет много событий, которые могут показаться не совсем реальными. Не стоит переживать, вместо этого следует успокоиться и не терять контроль над происходящим. Ваша первостепенная задача — управлять реальностью во благо своей жизни. Судьба открывает перед вами все пути и дает возможность для роста и развития. Откройтесь переменам, чтобы сорвать куш, который приготовила вам жизнь.

2. Отшельник. В вашей жизни начинается или уже идет переломный момент. Это будет нелегкий эмоциональный период: вам может казаться, что люди обманывают, а жизнь посылает непреодолимые испытания, но цель сейчас одна — объединить все внутренние ресурсы в единый поток и выдержать натиск событий. Сейчас опасно поддаваться деструктивным эмоциям и руководствоваться ими в принятии решений.

3. Императрица. Вас переполняют эмоции, и сейчас они отравляют здравый смысл в вашем сознании. Следует настроиться на волну своего разума и выбрать верное решение. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы свести на нет этот отрицательный эмоциональный заряд и найти спокойствие в душе. Лучше не ставить перед собой невыполнимые цели, достаточно найти отдушину.

4. Мир. Произойдет ситуация, которая подскажет правильный путь. Важно составить четкий план и не отступать от него, пока высшие силы стоят за вашей спиной. Есть хорошие новости: успех где-то близко. Но его вполне можно потерять, если поддаться лени. Не стоит зажимать педаль тормоза.

5. Иерофант. Будущее ожидается легким и непринужденным. Следует слушать голос своего сердца и двигаться в сторону духовного роста. Будьте терпеливы, размышляйте, анализируйте, сравнивайте, совершенствуйтесь — и уже совсем скоро вы заметите ощутимые перемены в жизни.


6. Дурак. Вы переживаете не самый стабильный период в жизни. Есть опасность впасть в негатив из-за денежных проблем. Карта предостерегает от новых долгов, крупных покупок и расточительства. Сейчас важно стабилизировать ситуацию, чтобы войти в ресурсное состояние и добиться поставленных целей.

7. Правосудие. Внутри вас много нераскрытой энергии, вы источаете радость, являетесь источником силы для других. Используйте это, чтобы впустить в жизнь счастливые перемены. Больше общайтесь. Общение подарит вам озарение, связанное с карьерой или волнующей проблемой.

8. Смерть. Карта указывает на внутренние запреты и установки, которые накладывают негативный отпечаток на вашу жизнь. Вы подавляете себя. Чтобы прекратить это делать, попробуйте эффективную медитацию для восстановления внутренней гармонии. Судьба благосклонно отнесется к вам и будет готова помочь в любом деле. Только скажите, чего вы хотите, и забирайте это.

9. Умеренность. Ваше подсознание сигнализирует о том, что вам стоит взять паузу и отдохнуть. Ваша чрезмерная обеспокоенность за будущее может привести к нервному срыву. Вокруг вас много людей, которые наполняют вас силой и верой в себя. Вы можете обратиться за помощью — близкие окажут поддержку в решении ваших проблем.

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По материалам: dailyhoro.ru

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