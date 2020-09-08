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Госзаказчики на 80% авансируют закупку отечественных станков

Госзаказчики на 80% авансируют закупку отечественных станков

Тема: Какие законы вступают в силу


Определены товары, закупка которых в текущем году авансируется не менее чем на 80%, если иностранные товары к торгам не допускаются. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу 8 сентября.

В документе оговаривается, что закупка некоторых промышленных товаров авансируется не менее чем на 80% (но не более лимитов бюджетных обязательств), если иностранные товары к торгам не допускаются. Большая их часть — различные виды продукции станкостроения.

В частности, в перечень включены станки для обработки металлов лазером; обрабатывающие центры; станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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