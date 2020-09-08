Грустно! iHeartRadio оставили BTS без награды

Лидия Мартынова

Сейчас во всем мире из-за пандемии коронавируса отменены многие крупные мероприятия, в том числе и музыкальные. Например, организаторы премии iHeartRadio Music Awards решили не проводить церемонию вообще. 24 августа они заявили, что мероприятие не состоится, а победители будут объявлены в социальных сетях и в радиоэфире с 4 по 7 сентября.

Сегодня выложили список победителей, которые были отобраны путем онлайн-голосования. Как же были удивлены поклонники южнокорейской к-поп группы BTS, которые не увидели своих любимых айдолов в числе победителей.

Напомним, что BTS были номинированы в категории «Лучшая армия фанатов» (Best Fan Army) и «Лучшее музыкальное видео». Однако такие номинации, кажется, вычеркнуты вовсе. Давай вместе посмотрим, кто же занял первые места. Мы выбрали самые интересные:

«Песня года» — Truth Hurts — Lizzo«Исполнительница года» — Билли Айлиш (Billie Eilish)«Исполнитель года» — Post Malone«Лучшее сотрудничество» — Шон Мендес (Shawn Mendes) и Камила Кабельо (Camila Cabello) — Senorita«Лучшая альтернативная рок-песня» — bad guy – Билли Айлиш«Танцевальная песня года» — Close To Me – Ellie Goulding, Diplo featuring Swae Lee

Интересно, организаторы как-то пояснят ситуацию?



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