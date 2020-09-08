Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу

Вадим Карасев

Скорпион — Знак сильных эмоций, преодоления пороков и препятствий. Рожденные под этим созвездием всегда стремятся к личностному росту, желая изменить мир к лучшему. Пришло время узнать, что из себя представляют Скорпионы по восточному гороскопу.

Скорпион — человек с железной волей, отмеченный знаком воды. Он ставит перед собой цели и реализует их, преодолевая все препятствия. Целеустремленность, прямолинейность, чувственность, храбрость, проницательность — у Скорпиона богатый арсенал, что позволяет ему всегда достигать успеха с первой попытки. Вместе с тем каждый Скорпион уникален по-своему, и характерные качества во многом зависят от года рождения.

Скорпион-Крыса: Скорпионы этого типа очень саркастичны и жестоки, а их слова — настоящее скорпионье жало. Вокруг них всегда много людей, которым чуждо чувство самосохранения. Они играют на недостатках окружающих, умело достигая намеченных целей нечестным путем.

Скорпион-Бык: Отличаются выносливостью, мужеством, напором и властностью. Эти люди никогда не отступают от задуманного, из-за чего наживают себе много врагов. Чтобы сбросить негатив, постоянно находятся в движении и поиске новых целей. Истинное «Я» показывают лишь тем, кто прошел их проверку.

Скорпион-Тигр: Не признают никаких авторитетов, живут своим умом и своими принципами. Везде и всегда ищут адреналин. Их страсть к риску часто приводит к серьезным проблемам, которые затрагивают не только их, но и тех, кто оказался поблизости.

Скорпион-Кот: Прирожденные лидеры, которые знают, как пробудить чужой интерес и убедить человека играть по своим правилам. Благодаря высокому интеллекту всегда добиваются желаемого, а сильная интуиция помогает избегать проблем и огорчений.

Скорпион-Дракон: Самые доверчивые и искренние люди среди Скорпионов. Их легко обмануть, но горе тому, что это решит сделать — их месть не знает границ. Подсознательно стремятся к власти и не терпят чужой критики. Свою темпераментность компенсируют небывалой исполнительностью.

Скорпион-Змея: Волевые люди, которым удается под внешней элегантностью скрывать пробивные способности и железный характер. Они работают ради идеи и процесса, поэтому живут в достатке и никогда не имеют проблем с деньгами. Слишком требовательны в любви, из-за чего могут долго искать вторую половинку.

Скорпион-Лошадь: Очень гибкие представители Знака, которые не имеют привычки привязываться к людям, вещам и событиям. Легкость характера и оптимистичность Лошади перекрывают врожденные недостатки Знака. По версии восточного гороскопа, это самые нетипичные Скорпионы.

Скорпион-Коза: Самоуверенные и уравновешенные личности. Внешне выглядят отстраненно и замкнуто, но обладают твердым характером. Выносливость в сочетании с интеллектуальными способностями делает их лучшими работниками в любой профессии.

Скорпион-Обезьяна: Во всем лучше остальных. Это специалисты в любом деле и мастера высокого класса, которые пользуются большой популярностью у соискателей. Для них не существует слов «не могу», «не хочу», «не умею». Никогда не отступают от трудностей, а идут и преодолевают их.

Скорпион-Петух: Гордо и уверенно идут по жизни. Обладают властным характером, который не дает им играть роль второй скрипки и поддаваться на манипуляции окружающих. Много времени тратят на духовный рост. Очень одаренные люди, которые вдохновляют своим примером.

Скорпион-Собака: Обладатели самой сильной и тонкой интуиции. Нюх на неприятности помогает обходить чужую подлость и препятствия, оставаясь всегда в выигрыше. Это самые надежные и верные люди, которые всегда придут на помощь и ни за что не откажутся от человека.

Скорпион-Свинья: Обладатели многочисленных талантов, яркой внешности, живого ума и любознательности. Никогда не сидят на месте. Благодаря сильной энергетике и энтузиазму берутся за самую сложную работу. Для них нет непосильных задач.