Энергетика конфликта: почему некоторые люди нас раздражают безо всякой причины

Вадим Карасев

На пути многим из нас встречаются личности, которые ужасно раздражают, хоть на то и нет никакой веской причины. Пришла пора разобраться, почему так происходит.

Раздражение часто появляется в результате взаимодействия двух близких людей. Заговоры на примирение помогут избежать серьезных ссор. С посторонними людьми негативные эмоции могут быть менее заметными, что в итоге доставляет больше проблем, поэтому важно понять причины возникновения раздражения и методы борьбы с ним.

Несоответствие энергетик

Каждый человек обладает определенной аурой. У кого-то эта аура направлена на отдачу, а у кого-то на прием энергии. Один хочет что-то делать для других, а другой желает, чтобы все что-то делали для него. Одни люди вспыльчивы, другие спокойны. Одни легко забывают обиды, другие копят всё в себе.

Всё это является следствием наших энергетических особенностей. Психологи скажут, что человек может раздражать и без причины, если его характер не стыкуется с нашим, не подходит к нему, как кусочек пазла. Эксперты в области биоэнергетики подтверждают, что это так, но характер зависит еще и от биополя. Иногда два человека просто не сочетаются друг с другом. Аура — это некая область вокруг человека, которая имеет свой цвет, свою структуру. Если кто-то с абсолютно непохожей структурой ауры будет входить в наше личное пространство, мы автоматически начнем отторгать этого человека.

Отказ в повиновении

Есть властные люди, которые хотят, чтобы всё было так, как хочется только им. Они не могут согласиться на вторые роли, поэтому жаждут контроля над всеми. Таких людей раздражают свободолюбивые личности, которыми невозможно управлять.

То же самое происходит и в обратной ситуации, когда кто-то живет себе и никого не трогает, но вдруг на горизонте появляется человек, который начинает ставить условия, выдвигать требования. Получается, что в таком конфликте раздражаются оба человека. Такая конфронтация часто встречается между малознакомыми людьми на работе или в университете.

Такие люди — наше зеркало

Раздражающие люди нередко являются отражением нас самих, наших собственных страхов, слабостей, проблем. Например, если кто-то бесит отсутствием пунктуальности и ветреностью, это значит, что сам человек, который раздражен без причины, ранее был таким же или является таким сейчас.

Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что наиболее явно показывают нам наши проблемы самые близкие люди: вторая половинка, дети, родители. Все то, что нас в них раздражает, является показателем внутренних проблем. Зачастую это невидимо, поэтому раздражение приходит без причин.

Неосознанная зависть

Очень часто люди завидуют чужим успехам, поэтому испытывают огромное отвращение и раздражение. Вопреки ожиданиям, зависть может быть неосознанной. Это случается тогда, когда человек просто отказывается ее признавать.

Такое чувство может стать началом работы над собой и преобразования жизни, но только в том случае, если человек отрефлексирует свое состояние. К сожалению, часто завистники так и остаются наедине с раздражением на долгие годы, не понимая, что это банальная зависть.

Как перестать раздражаться без причины

Чтобы прийти к полной гармонии, стоит помнить о паре важных вещей.

Никто не идеален. У всех нас есть недостатки, которые всегда будут кого-то раздражать. Это значит, что нужно научиться принимать людей такими, какие они есть.

Работайте над изъянами в себе, а не в окружающих. Это не значит, что нужно постоянно думать о совершенных ранее ошибках. Но необходимо обретать новые навыки, становиться лучшей версией себя. Это отобьет желание фокусироваться на окружающих, а также избавляет людей от зависти.