Как правильно хранить и мыть секс-игрушки

Вадим Карасев

Оказывается, на наших любимых фаллоимитаторах, вибраторах и анальных пробках может жить множество неприятных бактерий, если их тщательно не очищать после каждого использования. Рассказываем, как ухаживать, хранить и мыть секс-игрушки.

В детстве многие из нас заботились о своих куклах Барби, еженедельно устраивали им ванну и всегда следили за тем, чтобы в Ферби были свежие батарейки. Теперь, когда мы выросли, секс-игрушки заслуживают такого же ухода, особенно когда дело доходит до их чистоты.

При использовании гаджетов для взрослых в одиночку может возникнуть соблазн достичь кульминации, выключить устройство, перевернуться на бочок и погрузиться в сладкий сон. С другой стороны, порой при использовании гаджета с партнером в порыве бурной страсти можно даже не заметить, как вибратор упал на пол после прелюдии.





А ведь регулярно мыть секс-игрушки — это так же важно, как смывать макияж на ночь.

Зачем мыть секс-игрушки?

Почти все ИППП могут передаваться через секс-игрушки, особенно игрушки, которые вставляются в тело или контактируют со слизистой оболочкой.

По словам Роберта Хьюзенги, автора книги "Секс, ложь и ЗППП: необходимо прочитать, прежде чем проводить пальцем вправо", ВПЧ — это наиболее распространенная ИППП, передаваемая при использовании секс-игрушек с партнером, хотя вирус простого герпеса, хламидиоз и гонорея также могут распространяться подобным образом. Также технически возможно передать ВИЧ через фаллоимитаторы и виброкольца для члена.

Доктор Дебора Уилсон, акушер-гинеколог с более чем 30-летним опытом, отмечает, что в своей практике она часто видит пациентов с вагинальными инфекциями, вызванными "недостаточно простерилизованными игрушками для взрослых".

Риск заражения не ограничивается только вагинальными проблемами. По словам экспертов, подобные опасения существуют и в отношении желудочно-кишечных (ЖКТ) бактерий. Прямая кишка является домом для всех видов бактерий, к которым влагалище не привыкло, таких как кишечная палочка, и некоторые из этих бактерий могут перекочевать на игрушку, которая используется анально. Если эти бактерии попадут в мочевыводящие пути, это может вызвать инфекцию мочевыводящих путей (ИМП).





И, наконец, если оставить секс-игрушки немытыми и покрытыми засохшими выделениями, то можно легко испортить их. Так что, очищая их, вы не просто защищаете себя и своего партнера, но и бережете свои вложения.

К сожалению, такая "большая стирка" может обернуться головной болью, поскольку не существует универсального решения, подходящего для всех гаджетов. Неэлектронные игрушки из стекла и стали можно помещать в кипящую воду, некоторые фаллоимитаторы можно мыть в посудомоечной машине, а силиконовые и резиновые игрушки всегда следует мыть теплой водой с антибактериальным мылом. Но у каждого метода есть свои недостатки. Каждый материал секс-игрушек требует особого ухода. Нежные или твердые поверхности приходится регулярно очищать. И от качества дезинфекции зависит срок их службы.

Надо знать, из чего сделана игрушка

Разные игрушки требуют разных подходов к чистке, поэтому начните с выяснения того, из чего они сделаны. Если это силикон, стекло или нержавеющая сталь, то проблем не возникнет.

Можно разделить секс-гаджеты на две большие категории: из пористых и непористых материалов. В первом случае в них есть крошечные отверстия, в которых могут скапливаться бактерии, грибки и прочая нечисть.

К пористым материалам относятся:

• разновидности эластомеров (резины), например термопластичная резина (ТПР), термопластический эластомер (он же ТРЭ), каучук; иногда (не всегда) содержит фталаты, группу химических веществ, которые, по предварительным данным, могут негативно влиять на здоровье человека;

• такие материалы, как Sensafirm (он гипоаллергенный) и UR3 (самый реалистичный материал для вибраторов), которые делают игрушки на ощупь похожими на настоящую кожу;

• латекс.

А вот популярные непористые материалы для секс-игрушек:

• акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик) — разновидность твердого пластика;

• боросиликатное стекло (такое, как Pyrex);

• натриево-известковое стекло (например, оно используется для изготовления стаканов);

• силикон;

• нержавеющая сталь и золото.

При покупке анальных секс-игрушек всегда лучше отдавать предпочтение непористым материалам, таким как стекло и сталь, поскольку их можно кипятить для стерилизации, а твердая поверхность делает их более податливыми для очистки, в отличие от мягких гаджетов, — говорят эксперты.





Если игрушка сделана из более пористого материала, такого как резина, то средства, купленные в аптеке или в обычном магазине, могут вступить в реакцию с материалом, испортив поверхность. Для мытья может подойти только мягкое мыло, но и его стоит применять с осторожностью. Если не хочется возиться с очищением, просто не забудьте надеть на него презерватив.





Еще одна вещь, которую следует учитывать: не боится ли игрушка воды? Если она водонепроницаема, то переживать, что моторчик сломается при погружении в воду, не стоит. В противном случае лучше использовать тряпку, смоченную в воде с мылом, вместо того, чтобы намочить гаджет полностью.

Подберите специальное очищающее средство

У влагалища естественный pH, который поддерживает баланс микрофлоры. Ингредиенты душистого мыла могут нарушить pH-баланс, что может сделать человека более подверженным инфекциям. Поэтому важно, чтобы средство было без ароматизаторов.

Пористые материалы (если игрушка изготовлена из эластомера или латекса) более чувствительны к температуре, а это означает, что они могут деформироваться при мытье слишком горячей водой. Если игрушка вибрирует, протрите ее теплой влажной мыльной салфеткой. Если она не вибрирует (или вибрирует, но является водонепроницаемой), промойте игрушку теплой водой и протрите ее мыльной тряпочкой.





Если игрушка из эластомера и сделана из материала, напоминающего настоящую кожу, то ее можно мыть так же, как и вышеперечисленные игрушки, но не стоит усердствовать с мылом. Это может повредить материал и сделать его на ощупь менее нежным.

Этот материал носит самые разные названия в зависимости от производителя — RealSkin, CyberSkin, SoftSkin — и требует обязательной обработки пудрой (Fleshlight, например). Впрочем, делимся лайфхаком — можно использовать обычный сухой шампунь, эффект будет тот же.

Если игрушка сделана из пластика, то в таком случае действуют те же правила, что и для игрушек из эластомера или латекса. Можно протереть ее влажной тканью и мягким мылом.





ПВХ и гель не переносят больших температур, поэтому метод кипячения для дезинфекции не подойдет. На помощь придут антисептики без спирта и смазка на водной основе. И не забывайте после мытья насухо вытирать гаджет.





Для большинства игрушек подойдет мягкое антибактериальное мыло без запаха. При желании также можно купить профессиональное средство для чистки секс-игрушек, оно не оставляет разводов и точно не повредит материал. Учитывая все сложности ухода за игрушками для взрослых, производители подобных товаров разработали специальные составы для очищения — клинеры. Они удаляют не только биологический материал, но еще и уничтожают бактерии. Бережный состав не вредит даже киберкоже, оставляя поверхность максимально реалистичной. Использовать клинер можно часто, не опасаясь за сохранность устройства для получения наслаждения.





Для настоящих фанатов чистоты есть специальные контейнеры для антибактериальной обработки секс-игрушек и УФ-стерилизаторы, они помогают уничтожить 99,9% вредных бактерий с помощью ультрафиолетовых ламп. Положите игрушку внутрь, нажмите кнопку и уничтожьте опасные патогены всего за три минуты.

Такой гаджет — это мультиварка для дезинфекции, "поставил и забыл". Лампы также служат 20 000 часов (это 120 000 применений). Что особенно приятно, по словам гинекологов, УФ-излучение поможет избавить от "живучих" бактерий, таких как кишечная палочка.





Как часто нужно очищать секс-игрушки?

Теперь, когда вы знаете, что использовать и как мыть игрушки, давайте поговорим о том, как часто это нужно делать. Эксперты советуют очищать их после каждого использования — никаких "если" или "но"! Если нет времени, сил и желания делать это сразу после мастурбации или секса, очистите их, как только появится свободная минутка.





По словам экспертов "Лавки Фрейда", есть и такие ситуации, когда игрушку необходимо обрабатывать и во время процесса:

• если используете игрушку не сольно, то пригодится спрей для ее быстрого очищения;• если игра происходит во время месячных, слизистые находятся в беззащитном положении и лучше перестраховаться;• если чередуете вагинальные и анальные ласки, то лучше каждый раз тщательно очищать и обрабатывать поверхность, так как микрофлора из ануса несовместима со влагалищем. Как вариант — использовать игрушку в презервативе, только обязательно проследите, чтобы он был с водной смазкой (силиконовая может испортить поверхность игрушки).

Храните игрушки в надежном месте

Нет, это не "чтобы никто не узнал, что у вас есть такая вещица". Дело в стерильности! Хранение игрушек на открытом воздухе (или, что еще хуже, под кроватью, где куча пыли) — гарантированный способ создать благоприятную среду для размножения бактерий. Рекомендуется хранить секс-игрушки вдали от прямых солнечных лучей. Воздействие тепла и света может сказаться на целостности материала. Поверхность иногда высыхает: может измениться рельеф, а материал потрескаться.





Игрушки из реалистичных материалов не просто укладывают в индивидуальную упаковку, но еще и пересыпают специальным тальком. Он сохраняет бархатистость материала. Если игрушка не используется более двух месяцев, тальк все равно нужно менять, — говорят эксперты секс-шопа Intimshop.





Предметы из латекса или геля нельзя держать вместе. Материалы могут взаимодействовать между собой. Если любимый гаджет хочется взять с собой в путешествие, пригодятся сумки и чемоданчики. Правильное хранение секс-игрушек способно значительно увеличить срок их службы. Важно беречь изделия от прямых солнечных лучей, пыли и бактерий. Производители сумок для хранения Fun Factory рекомендуют каждую секс-игрушку размещать в отдельной упаковке. Отсутствие соприкосновения позволит сохранить поверхность гладкой и ровной длительное время. Только стеклянные и металлические изделия можно хранить рядом, они не меняют своей функциональности при взаимодействии с другими предметами.