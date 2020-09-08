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Китай приоткрывается. Как изменится въездной туризм в Россию из КНР?

Китай приоткрывается. Как изменится въездной туризм в Россию из КНР?

Эксперты видят в открытии аэропорта Пекина признаки начала возвращения Китая на международный рынок поездок. «Вестник АТОР» выяснял, когда в Россию поедут туристы из Китая, и как будет восстанавливаться турпоток.

Аэропорт Пекина сообщил о постепенном восстановлении своей работы. Как пишут СМИ, первое время столица Китая будет принимать только 500 авиапассажиров в день. Список стран, в которые будут выполняться рейсы из Пекина, тоже ограничен.

Несмотря на все ограничения, эксперты считают «разморозку» аэропорта Пекина очень позитивным фактором. Напомним, что на протяжение пандемийных шести месяцев китайская столицы была фактически в статусе осажденной крепости даже относительно других городов Китая. Все международные рейсы из Пекина были перенесены в другие города страны.

«В отличие от Пекина, из других крупных городов Китая выполнялись и выполняются сейчас международные рейсы по всему миру. Но все поездки тщательно контролируются. Этими полетами закрывалась потребность людей на перевозку за рубеж по какой-то очень весомой причине», – поясняет председатель совета ассоциации «Мир без границ» Иван Введенский.

Открытие Пекина пока не отменяет правило двухнедельного карантина для всех иностранцев. Также иностранцам, желающим посетить Китай, нужно индивидуально обратиться в китайское консульство у себя в стране и получить визу. Все ранее выданные визы были аннулированы.

«В Пекине за последние 2-3 недели не было ни одного случая заражения COVID-19. Здесь работает и открыто всё. Поэтому для Китая все иностранцы и рейсы из-за границы воспринимаются как потенциальная угроза завоза новых случаев COVID-19. Мы пока не можем сказать, как долго будет действовать режим двухнедельного карантина. Возможно, что до тех пор, пока не будут внедрены какие-то очень быстродействующие тесты», – говорит Иван Введенский.

В Китае пока не говорят о восстановлении туризма – ни въездного, ни выездного. Но эксперты видят в «приоткрытии» Пекина позитивную тенденцию.


КАК  МОЖЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ ВЪЕЗДНОЙ ПОТОК ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ

«В целом сейчас Китай находится во власти двух трендов. С одной стороны – желание сохранить достигнутые результаты в борьбе с коронавирусом. С другой – потребность в международных экономических и деловых связях. Учитывается и позиция ВОЗ и ряда других экспертов о том, что в современном мире карантин – не лучший способ борьбы с распространением вируса. Видимо, они будут искать золотую середину», – рассуждает Иван Введенский.

Китай будет открывать границы постепенно.

«Будут добавляться новые причины, по которым можно будет выезжать за границу. Но групповые поездки, которые составляли основной поток туристов из Китая в РФ, будут открываться последними. Пока трудно сказать, когда это произойдет. Сперва к нам поедут из КНР так называемые индивидуалы, может, небольшие семейные группы», – говорит г-н Введенский.


ВОПРОС ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Поток индивидуальных туристов будет сдерживаться ценовой политикой российских туристских объектов.

«Мы в значительной степени были обязаны большому потоку из КНР тем, что Россия была дешевой страной для китайских туристов в сравнении с Европой. Индивидуальные поездки в Россию будут для китайцев значительно дороже, чем групповые. Конечно, повысится уровень сервиса, комфорт поездки, у туристов будут более яркие и позитивные впечатления. Но все же не следует забывать, что именно низкая цена на поездки в Россию была сильным стимулирующим фактором для китайцев посетить РФ», – резюмирует эксперт.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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