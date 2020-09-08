Когда и как сажать чеснок под зиму?

Влада Некрасова

Залог щедрого урожая чеснока – это своевременная посадка. Сразу надо сказать, что в нашей стране преимущественно выращивают озимые сорта, которые можно высадить даже в весеннее время.

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Преимущества посадки чеснока осенью

Озимые сорта хорошо переносят морозы и не боятся возвратных весенних заморозков. Это позволяет получить более высокий урожай.

При осенней посадке зубцы обычно более крупные, а это гарантия и более крупных головок. Озимые сорта более устойчивы к болезням, что позволяет сохранить весь урожай. Если посадить чеснок осенью, то он будет гораздо быстрее расти.

Осенью в земле много влаги, а это облегчает уход за посадками.

И, наконец, посадка этой культуры осенью просто удобнее, ведь к этому времени огород уже освобождается.

Подготовка к посадке

Уже в середине сентября надо начинать готовиться к посадке. Посадку желательно провести в начале октября. Нужно успеть до морозов. Оптимальный срок посадки – за месяц до прогнозируемого похолодания.

Высаживать озимый чеснок нужно на солнечных участках после томатов, баклажанов и перца. Можно весной между рядками посеять на этом участке морковь или зелень. Почва должна быть заправлена перегноем или торфом.





Нельзя высаживать чеснок на участке, который удобрен навозом, так как тогда головки вырастут рыхлыми.

Сначала выбранный участок перекапывают и добавляют около 5 л песка на квадрат и разбрасывают около 30 г аммиачной селитры по квадрату земли. Участок разравнивают. Через неделю можно будет приступить к посадке.

Для посадки выбирают самые крупные головки, разбирают их. Посадочный материал с облетевшими чешуйками отбраковывают.

Перед самой посадкой зубки надо замочить в слабом растворе марганцовки на 15 минут.

Процесс посадки

На подготовленном участке намечают рядки с шагом 20 см. Между зубками следует оставлять 8 см. Зубки заглубляют примерно на 4-5 см.

Можно высадить озимый чеснок и в качестве уплотнителя, например, по клубничной плантации. Запах чеснока отпугнет вредителей и послужит даже подпиткой для ягод.

Чтобы вырастить хороший урожай моркови тоже можно рядом высаживать чеснок. Луковая муха может напасть на чеснок, но ее отпугнет морковь. Это одно из самых удачных сочетаний на огороде.

Утепление на зиму

Чтобы мороз не побил озимый чеснок его нужно утеплить. Можно использовать солому, слой которой поверх посадок должен быть не менее 5 см.

Также используют сено и опавшую листву. Даже один слой нетканого материала защитит чеснок от вымерзания.