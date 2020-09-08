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Кого ненавидела принцесса Диана из королевской династии?

Кого ненавидела принцесса Диана из королевской династии?

Прошло уже 23 года со дня смерти принцессы Дианы (Diana), а детали ее непростой жизни по-прежнему актуальны и обсуждаемы. При жизни знаменитой особы ходило много сплетен о том, что ее муж Чарльз (Charles) ей изменяет с герцогиней Карнаульской Камиллой Паркер-Боулз (Camilla Parker-Bowles). Королевская династия подтверждала слухи и признавалась, что каждый из членов семьи намерен поддерживать Диану в этой непростой ситуации.


Отец принца Чарльза Филипп (Philip) даже писал принцессе письма, в которых предлагал ей помощь и называл своего сына глупцом.

«Дорогой папа, я была так рада получить ваше письмо. Я очень ценю то, что вы отчаянно желаете помочь нам… Я очень благодарна вам за то, что вы прислали мне такое честное и проникновенное письмо. Надеюсь, что вы прочтете мое. Оно написано в том же духе. С нежной любовью, от Дианы»,

— одно из сохранившихся посланий, адресованное герцогу Филиппу.

Однако, позднее его отношение к Диане резко изменилось, он, часто говоря о неверности в браке сына, обвинял в изменах саму принцессу Эульскую. Диана не смогла терпеть клевету из-за своего строптивого характера и разорвала с герцогом всяческие отношения. После ее смерти, друг принцессы и дизайнер Роберто Деворик (Roberto Devorik) рассказал, что принц Филипп яро ненавидел свою невестку и желал ей смерти.

«Он [герцог] действительно ненавидит меня и хочет, чтобы я исчезла»,

— слова Дианы, адресованные другу Роберто.
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По материалам: popcake.tv

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