Кого ненавидела принцесса Диана из королевской династии?

Влада Некрасова

Прошло уже 23 года со дня смерти принцессы Дианы (Diana), а детали ее непростой жизни по-прежнему актуальны и обсуждаемы. При жизни знаменитой особы ходило много сплетен о том, что ее муж Чарльз (Charles) ей изменяет с герцогиней Карнаульской Камиллой Паркер-Боулз (Camilla Parker-Bowles). Королевская династия подтверждала слухи и признавалась, что каждый из членов семьи намерен поддерживать Диану в этой непростой ситуации.

Знаменитое “платье мести” принцессы Дианы.

В этот день принц Чарльз наконец-то дал интервью, в котором он признался, что неоднократно изменял леди Ди.



Принцесса Диана хотела выглядеть на вечеринке Vanity Fair на миллион долларов – и ей это удалось.💎 pic.twitter.com/nk54yfbPks — Роджерина с Кофемашиной (@orangeshutka) December 27, 2019

Отец принца Чарльза Филипп (Philip) даже писал принцессе письма, в которых предлагал ей помощь и называл своего сына глупцом.

Принцесса Диана учавствует в соревновниях посвященных "Дню Матери" которые проводятся в школе её сына Уильяма. pic.twitter.com/0C8taYUK3H — ♠️♥️Jöke♦️♣️ (@Joker__Poxer) April 25, 2020

«Дорогой папа, я была так рада получить ваше письмо. Я очень ценю то, что вы отчаянно желаете помочь нам… Я очень благодарна вам за то, что вы прислали мне такое честное и проникновенное письмо. Надеюсь, что вы прочтете мое. Оно написано в том же духе. С нежной любовью, от Дианы»,

принцесса диана везде такое солнышко вы просто посмотрите на нее...... такая бусинка............ pic.twitter.com/XmI6eMH1Kq — Gahallan (@gahallan_) May 13, 2020

— одно из сохранившихся посланий, адресованное герцогу Филиппу.

Однако, позднее его отношение к Диане резко изменилось, он, часто говоря о неверности в браке сына, обвинял в изменах саму принцессу Эульскую. Диана не смогла терпеть клевету из-за своего строптивого характера и разорвала с герцогом всяческие отношения. После ее смерти, друг принцессы и дизайнер Роберто Деворик (Roberto Devorik) рассказал, что принц Филипп яро ненавидел свою невестку и желал ей смерти.

Принцесса Диана была удивительной женщиной. На этих фото она успокаивает едва знакомую ей женщину, которая потеряла сына pic.twitter.com/IDqwHhh02q — Gahallan (@gahallan_) May 8, 2020

«Он [герцог] действительно ненавидит меня и хочет, чтобы я исчезла»,

— слова Дианы, адресованные другу Роберто.Подпишись на нас в Яндекс Новости