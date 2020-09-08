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Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и еще два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник пересекли границу с Украиной, сообщил РИА Новости официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

"Они втроем прошли оформление в пункте пропуска "Александровка" на границе с Украиной, после оформления убыли в сторону Украины", - сказал он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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