Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском

Лидия Мартынова

Уникальный инвестиционный проект по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов, которые в настоящее время не производятся в достаточном количестве в России, будет реализован на Центральном участке Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд в Мурманской области, сообщила пресс-служба правительства региона

Проект "Интегрированный химико-металлургический комплекс по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на Центральном участке Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд" реализуется на территории Мурманской области компанией АО "Аркминерал - Ресурс" при поддержке правительства региона.

"Проект подразумевает производство высокотехнологичных материалов, не производящихся сегодня в достаточном количестве в России: это диоксид титана, редкие металлы, в том числе редкие земельные металлы. То, без чего нынешняя промышленность не может обойтись. Считаю, этот проект уникальным не только для региона, но и для всей страны, с очень высоким экспортным потенциалом, что позволит России занять серьезное место на рынке высокотехнологичных материалов", - отметил генеральный директор компании "Аркминерал" Андрей Тренин, слова которого приводит пресс-служба.

Сообщается, что инициатор проекта получил официальное положительное заключение от АО "Федеральный центр проектного финансирования", независимые экспертные заключения, в том числе по технологической части, подписаны соглашения о выполнении геологоразведочных и исследовательских работ с АО "МАГЭ" и ООО "Геостройпроект", подключении к сетям производственных мощностей с ПАО "МРСК Северо-Запада". Кроме того, в июне состоялся аукцион, в рамках которого инициатор проекта определен недропользователем Центрального участка Африкандского месторождения на 25 лет.