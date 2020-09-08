Кризис 2020 – лучшее время для инвестиций и приобретения бизнеса

Роман Иванов

Текущий кризис – идеальный момент, чтобы вложить средства в перспективный проект или купить готовый бизнес. Сейчас можно максимально выгодно зайти в интересный проект, обеспечив высокую прибыль в будущем. На что следует обратить внимание?

Что покупают во время кризиса?

Всемирный карантин стал причиной падения мировой экономики, при этом, такие отрасли, как авиаперевозки, туризм, ресторанный и гостиничный бизнес оказались на грани выживания. Это подтвердит любая инвестиционная компания, проверенная временем. По данным исследовательской компании PitchBook, в марте и апреле текущего года число M&A сделок (укрупнение капитала – поглощение и слияние компаний) во всем мире снизилось более чем в два раза – с 13,5 тысяч до 6,7 тысяч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая глобальную неопределенность из-за пандемии CoVid-19, большинство компаний не спешит направлять инвестиции в новый бизнес или приобретать конкурентов. Характерным примером являются публичные компании, которые стали чаще приостанавливать свои запланированные M&A-сделки.

Несмотря на это, слияния и поглощения продолжаются, хоть и связаны они преимущественно с отраслями, на которых карантин оказал положительное влияние. К ним относятся фармацевтические и частные медицинские компании, электронная коммерция, IT-отрасль, онлайн-сервисы и облачные технологии, логистические услуги.

Приобретение этих компаний решает давно существующие проблемы инвесторов или благоприятствует будущему развитию бизнеса. К примеру, американская компания Zoom Video Communications, услугами которой пользуются тысячи российских предприятий и фирм, чтобы повысить безопасность своего продукта, приобрела перспективный startup KeyBase – каталог открытых ключей, который также предлагает шифрование мессенджеров, защищенный обмен файлов и облачное хранение файлов.

Стоимость российских компаний снижается

Как и во всем мире, в России наблюдается аналогичная ситуация. Сделки, близкие к завершению еще до начала пандемии, а также те, которых не коснулись карантинные ограничения, успешно заключаются. Но большая часть новых активных действий отложена инвесторами до лучших времен. Закрытые границы добавили проблем при взаимодействии с иностранными инвесторами, предоставив львиную долю рынка на откуп отечественным бизнесменам. И, невзирая на популярность онлайн-совещаний, окончательное решение о приобретении бизнеса принято принимать в ходе персональных встреч.

Лучше остальных в условиях нынешней ситуации выглядит аграрная отрасль. Учитывая все риски, обстоятельства и ограничения, на рынке периодически появляются сообщения о покупке земель сельскохозяйственного назначения, зернохранилищ и т.п. В основном же кризис 2020 года стал причиной снижения показателей и оценок лидирующих сервисных IT-компаний, стоимость которых упала в среднем на 30%. И реальный экономический сектор не является исключением. Опытные и грамотные инвесторы отлично понимают: кризис – лучший момент для инвестирования и приобретения бизнеса.

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