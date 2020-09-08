Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кризис 2020 – лучшее время для инвестиций и приобретения бизнеса

Текущий кризис – идеальный момент, чтобы вложить средства в перспективный проект или купить готовый бизнес. Сейчас можно максимально выгодно зайти в интересный проект, обеспечив высокую прибыль в будущем. На что следует обратить внимание?

Что покупают во время кризиса?

Всемирный карантин стал причиной падения мировой экономики, при этом, такие отрасли, как авиаперевозки, туризм, ресторанный и гостиничный бизнес оказались на грани выживания. Это подтвердит любая инвестиционная компания, проверенная временем. По данным исследовательской компании PitchBook, в марте и апреле текущего года число M&A сделок (укрупнение капитала – поглощение и слияние компаний) во всем мире снизилось более чем в два раза – с 13,5 тысяч до 6,7 тысяч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая глобальную неопределенность из-за пандемии CoVid-19, большинство компаний не спешит направлять инвестиции в новый бизнес или приобретать конкурентов. Характерным примером являются публичные компании, которые стали чаще приостанавливать свои запланированные M&A-сделки.

Несмотря на это, слияния и поглощения продолжаются, хоть и связаны они преимущественно с отраслями, на которых карантин оказал положительное влияние. К ним относятся фармацевтические и частные медицинские компании, электронная коммерция, IT-отрасль, онлайн-сервисы и облачные технологии, логистические услуги.

Приобретение этих компаний решает давно существующие проблемы инвесторов или благоприятствует будущему развитию бизнеса. К примеру, американская компания Zoom Video Communications, услугами которой пользуются тысячи российских предприятий и фирм, чтобы повысить безопасность своего продукта, приобрела перспективный startup KeyBase – каталог открытых ключей, который также предлагает шифрование мессенджеров, защищенный обмен файлов и облачное хранение файлов.

Стоимость российских компаний снижается

Как и во всем мире, в России наблюдается аналогичная ситуация. Сделки, близкие к завершению еще до начала пандемии, а также те, которых не коснулись карантинные ограничения, успешно заключаются. Но большая часть новых активных действий отложена инвесторами до лучших времен. Закрытые границы добавили проблем при взаимодействии с иностранными инвесторами, предоставив львиную долю рынка на откуп отечественным бизнесменам. И, невзирая на популярность онлайн-совещаний, окончательное решение о приобретении бизнеса принято принимать в ходе персональных встреч.

Лучше остальных в условиях нынешней ситуации выглядит аграрная отрасль. Учитывая все риски, обстоятельства и ограничения, на рынке периодически появляются сообщения о покупке земель сельскохозяйственного назначения, зернохранилищ и т.п. В основном же кризис 2020 года стал причиной снижения показателей и оценок лидирующих сервисных IT-компаний, стоимость которых упала в среднем на 30%. И реальный экономический сектор не является исключением. Опытные и грамотные инвесторы отлично понимают: кризис – лучший момент для инвестирования и приобретения бизнеса.

-----------------------

Информационный партнер статьи - ООО «СДК «Гарант» - http://sdkgarant.online/

# Бизнес

Последние новости

Кризис 2020 – лучшее время для инвестиций и приобретения бизнеса
Кризис 2020 – лучшее время для инвестиций и приобретения бизнеса
Аккаунт в Инстаграм: выгодные особенности продвинутых страниц
Аккаунт в Инстаграм: выгодные особенности продвинутых страниц
В Волгоградской области завершилась профильная военно-историческая смена
В Волгоградской области завершилась профильная военно-историческая
В Костромской области до конца года откроют еще 42 «Точки роста»
В Костромской области до конца года откроют еще 42 «Точки роста»
В школах Омской области в рамках программы «Земский учитель» к работе приступили 10 педагогов
В школах Омской области в рамках программы «Земский учитель» к работе
"Прямой" пошел в суд из-за отмены лицензии Нацсоветом
"Прямой" пошел в суд из-за отмены лицензии Нацсоветом
Энергетика конфликта: почему некоторые люди нас раздражают безо всякой причины
Энергетика конфликта: почему некоторые люди нас раздражают безо
Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
Безработица в России выходит на докризисные тренды, заявил Силуанов
В России по искам о защите прав потребителей за год присуждено ₽ 53 млрд
В России по искам о защите прав потребителей за год присуждено ₽ 53
Программу кешбэка одобрили туроператоры из регионов России
Программу кешбэка одобрили туроператоры из регионов России
Московские школьники смогут проверить свои знания по медицине
Московские школьники смогут проверить свои знания по медицине
В День финансиста стартовал образовательный онлайн-курс для московских школьников
В День финансиста стартовал образовательный онлайн-курс для

Топ на сегодня

Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас не первая
Тайны реинкарнации: 4 признака, что эта жизнь на Земле для вас
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Памфилова предложила перенести единый день голосования
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования практически нет"
ЦИК: "Технических рисков в системе электронного голосования
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском
Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу
Характеристика Скорпионов по Восточному гороскопу

Еще по теме

Эр-Рияд хочет инвестировать в развитие бизнес-зоны на берегу Красного моря
Российскому бизнесу предсказали меньший спад в сравнении с американским
Дворкович: цены на нефть неизбежно пойдут вверх
В Китае рост инвестиций в сентябре в основные активы составил 9%