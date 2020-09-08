Куценко и Орбакайте сыграют в продолжении франшизы "Любовь-морковь"

Влада Некрасова

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Продолжение комедийной франшизы "Любовь-морковь. Восстание машин" снимет режиссер Михаил Поляков, главных героев, как и в предыдущих частях, сыграют Гоша Куценко и Кристина Орбакайте, сообщил продюсер Ренат Давлетьяров.

"Что движет художниками, чтобы приступить к созданию фильма? С момента последнего фильма прошло 11 лет. В данном случае Гоша Куценко предложил мне какую-то совершенно фантастическую историю, и в результате у нас получился самый смешной сценарий из всех фильмов", - рассказал Давлетьяров на очной защите проектов кинокомпаний, не входящих в перечень лидеров кинопроизводства, в Фонде кино.

Исполнитель главной роли мужской роли Гоша Куценко напомнил, что с фильма "Любовь-морковь" началась его карьера комедийного актера.

"Я вырос на фильмах "Гостья из будущего", "Его звали Роберт", я очень хотел сыграть робота, я и в актеры пошел, чтобы сыграть робота", - сказал Куценко.

В новом фильме Андрей и Марина Голубевы меняются телами с роботами, получают возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию с ребенком.