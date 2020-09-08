Кулеба резко высказался в Румынии по поводу устройства Украины

Алексей Вольцев

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Административно-территориальное устройство — внутреннее дело Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Румынию. Ранее новое обострение возникло между Украиной и Венгрией.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Кулеба отметил сохранение возможностей для нацменьшинств развиваться в новой административной системе Украины.

«Что касается административно-территориальной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики. Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны. Эта реформа происходит в тесном взаимодействии с ЕС, с соблюдением европейских стандартов и с уважением к правам лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам. И мы имели плодотворные дискуссии по этому поводу с Венгрией, с Болгарией, с Румынией, и нашли те решения, которые являются сбалансированными, и которые сохраняют полные возможности для национальных общин развиваться в новой административной системе Украины», — сказал Кулеба на пресс-конференции в Бухаресте.

При этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску выразил надежду на то, что в ходе реформы в Украине обеспечат права румынского национального меньшинства.

Ранее сообщалось, что у Кулебы не состоялся разговор с Лавровым по Донбассу.