Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Влада Некрасова

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.

Кулеба в воскресенье заявил, что инициировал срочный разговор с Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе.





"Несмотря на позднее время, когда разговор (с Лавровым – ред.) вчера (в воскресенье – ред.) был инициирован, сначала реакция в российском МИД была достаточно оживленная, но потом сегодня (в понедельник – ред.) утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он (Лавров – ред.) отбыл в Сирию", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.