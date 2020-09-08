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Лето на "Сплетнике": Николь Потуральски, Рита Дакота и модели Victoria's Secret позируют в бикини

Лето на "Сплетнике": Николь Потуральски, Рита Дакота и модели Victoria's Secret позируют в бикини

Кажется, идет вторая волна (нет, не коронавируса) звездных отпусков! Николь Шерзингер вместе с возлюбленным Томом Эвансом проводит время в Малибу, Жозефин Скривер улетела в Доминикану, где наслаждается спа и прогулками на свежем воздухе, Сара Сампайо с подругами тоже предпочла отдых в Доминиканской Республике.

Наши звезды решили далеко не улетать: Юлианна Караулова ходит на яхте в Крыму, а Яна Рудковская и Наташа Якимчик устраивают морские фотосессии в Сочи.


Николь Шерзингер с Томом Эвансом



Жозефин Скривер

Рита Дакота вместе с любимым мужчиной и дочкой Мией тоже решила поддержать отечественные курорты. Она отдыхает на Красной Поляне.

Просыпаться с таким вот видом каждый день, подниматься на подъемниках на самую вершину, гулять, кататься на всем, на чем можно кататься, есть самую вкусную в жизни еду, париться в бане с эвкалиптом и сидеть в горящем джакузи с видом на вершины. Ну что за сказка! — говорит певица.


Рита Дакота

А вот Рената Литвинова улетела за границу, но куда именно, не говорит. Зато звезда показала "предельно честное фото, снятое доброй дочкой Ульяной".

Гантель осталась за кадром — я ее сфотографировала. Отдельно привет моему тренеру Кате, мучения продолжаются,

— подписала фото в купальнике актриса.

Еще больше отпускных фото звезд — в нашей традиционной подборке!





Настя Каменских


Кортни Кардашьян


Яна Рудковская




Ольга Орлова


Юлия Высоцкая


Юлианна Караулова


Наталья Якимчик




Николь Шерзингер


 



Сара Сампайо с подругами


Сара Сампайо



Алессандра Амбросио


Светлана Меткина




Николь Потуральски


Джастин и Хейли Бибер



Екатерина Шпица


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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