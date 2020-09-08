Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Аллой Пугачевой

Вадим Карасев

Кажется, заподозрить разлад в отношениях 44-летнего Максима Галкина и 71-летней Аллы Пугачевой сложно. На каждом семейном видео или фото, которыми звезды делятся в соцсетях, царит идиллия.

И тем не менее в последнее время в прессе стали курсировать слухи о скором разводе пары. Если многие знаменитости игнорируют то, что о них пишут в сети, то Максим Галкин молчать не стал. В своем новом посте юморист обратился ко всем недоброжелателям.





Алла Пугачева и Максим Галкин

Не дождетесь, сплетники,

— написал Галкин, поделившись очередным милым селфи с супругой.

На одном из фото Пугачева показывает язык в камеру, словно дразня тех самых сплетников. Снимки Алла Борисовна и Максим сделали во дворе своего замка в подмосковной деревне Грязь.





Какие же вы хорошие, спасибо за счастье видеть вас счастливыми! Пусть в вашей семье всегда будет счастье и любовь! А в сплетни мы и не верим, ведь по вашим глазам, полным любви, все и так понятно! Самая лучшая семья, самые талантливые, красивые, обаятельные, любви и счастья и пусть все зло отдохнет, а злопыхатели выдохнутся!

— поддержали пару подписчики.





Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри

Напомним, что брак Пугачева и Галкин заключили 23 декабря 2011 года. Вместе они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать. 1 сентября этого года дети пошли в первый класс, а счастливые родители вместе провожали их за парту на торжественной линейке.



