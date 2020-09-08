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Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области

Матвиенко и Азаров обсудили развитие Самарской области
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба облправительства.

"Во вторник, 8 сентября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках двусторонней встречи обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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