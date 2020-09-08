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Матвиенко пожелала мира жителям Северной столицы в День памяти жертв блокады Ленинграда

Матвиенко пожелала мира жителям Северной столицы в День памяти жертв блокады Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ленинграда мы склоняем головы перед стойкостью участников тех страшных событий, искренне восхищаемся подвигом ветеранов-блокадников, которые сумели сохранить свой родной город, проявили несгибаемую волю и преданность Отечеству, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

В поздравительной телеграмме на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова она отметила, что 8 сентября россияне с глубочайшим уважением и скорбью вспоминают павших воинов и жителей города на Неве, вставших на его защиту, против сомкнувшегося фашистского кольца, переживших невообразимые страдания блокадных дней.

«Осажденный Ленинград жил и работал, обеспечивал нужды фронта и служил примером мужества для всех советских солдат в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Люди, у которых хватило моральных сил выстоять перед огромными лишениями, навсегда стали непроходящим нравственным ориентиром, связующим поколения», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда пожелала жителям Северной столицы мира и успехов в созидательных делах на благо города в День памяти жертв блокады Ленинграда.

«Вечная память всем, кто не дожил до Великой Победы, но отстоял Ленинград!», — говорится в телеграмме.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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