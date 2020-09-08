Меняют ли цвет гладиолусы?

Анастасия Иванова

Многие цветоводы, не совсем опытные, считают, что гладиолусы меняют цвет по одной простой причине — они переопыляются. Но это не так. Чтобы гладиолус поменял цвет, нужно провести ряд мероприятий. Если посажены рядом два разных сорта, то они обязательно переопылятся, но изменятся только семена. То есть, чтобы получить растение другого цвета, нужно собрать семена и вырастить из них луковицы. Только в этом случае получится другой цвет переопылением.

Если же рядом сидит несколько сортов, но размножаете вы гладиолусы только луковицами, то цвет они поменять не могут. Детки всегда сохраняют свойства и качества своих родителей.

Что же происходит на самом деле, когда цвет гладиолуса все же меняется? В чем причина, если переопыление совершенно ни при чем?





Можно выделить 2 основные причины, которые меняют цвет гладиолусов, а иногда получается так, что все цветы со временем становятся одного цвета.

Различные грибковые заболевания способны изменить цвет. Да, да. Даже одна больная лучинка, положенная на хранение вместе с хорошим посадочным материалом, способна заразить всю коробку и изменить цвет всех гладиолусов. Перед укладкой на хранение, луковицы нужно не только хорошо осматривать, но и в обязательном порядке обрабатывать от грибковых инфекций.А теперь я расскажу вам, почему получается, что за несколько лет из 6-8 цветов и сортов, все оставшиеся гладиолусы имеют только два или три цвета, а остальные сорта куда-то пропали. И мы снова думаем о переопылении. Но это снова не так.

Давайте разбираться, как мы отправляем луковицы на хранение. Мы выкапываем их, отделяем деток, а потом перебираем их. Если деток много, то чаще всего самые мелкие мы выбрасываем, оставляя крупные и хорошие. Так мы делаем каждый год. И никто не задумывается, что у какого-то сорта сами по себе детки крупные, а какого-то мелкие. И не потому что они плохие, а потому что такая особенность сорта. И мы постоянно выбрасываем все мелкие, то есть маленькие детки одного сорта. Со временем у нас много-много гладиолусов одного цвета, а вот другой куда-то делся.

Именно по этой причине рекомендуется высаживать гладиолусы по сортам, и хранить не спутывая.

Как видите, никакой мистики, никаких переопылений. Простая невнимательность не совсем опытных цветоводов. Чуть больше времени и все6 сорта останутся на своих Местах.