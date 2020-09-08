Московские школьники смогут проверить свои знания по медицине

Алексей Вольцев

На сайте Городского методического центра стартовала научная онлайн-викторина «Современные методы медицинских исследований», сообщает пресс-служба мэра Москвы. Стать участником проекта и проверить свои знания могут ученики столичных школ.

Викторина включает десять заданий, при выполнении которых школьники познакомятся с перспективными направлениями ранней диагностики и предотвращения заболеваний.

Ребята узнают о преимуществах и недостатках таких методов исследования, как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), виртуальная эндоскопия и ультразвуковое исследование. Учащиеся смогут определить правильную последовательность этапов проведения неонатального скрининга, а также установят заболевания, которые можно выявить данным методом исследования.

На выполнение всех заданий отводится один час. Для того чтобы принять участие в викторине, необходимо зарегистрироваться на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы».

Участники, которые наберут наибольшее количество баллов, получат дипломы.